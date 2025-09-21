Актер Никита Кологривый попал под камнепад в Дагестане

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина

В республику артист приехал, чтобы принять участие в киносъемках.

Российский актер Никита Кологривый попал под камнепад в Дагестане. В республику артист приехал, чтобы принять участие в киносъемках.

Как рассказал в личном блоге артист, машина, в которой он находился, ехала по серпантину в тот момент, когда начался оползень, и камни с грунтом обрушились на дорогу. Кологривый получил удар, когда пытался расчистить проезд.

Серьезных травм актер избежал. В своих социальных сетях он опубликовал видео с небольшой раной на ноге и позже показал, как царапину обработали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что актер Никита Кологривый сыграл Юрия Хоя, лидера группы «Сектор газа». Премьера фильма состоится в 2026 году, а сам трейлер уже доступен зрителям. Лента расскажет историю Клинских — от первых выступлений в Воронеже до успеха в девяностые.

Проект анонсировали вскоре после того, как депутат Нина Останина предложила удалить песни коллектива с музыкальных площадок.

