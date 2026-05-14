«Он человек создающий»: Анна Чиповская призналась, что завидует Юре Борисову

Юра Борисов — актер, постоянно придумывающий и привносящий в проекты что-то свое. Об этом рассказала его коллега Анна Чиповская на пресс-показе спектакля «Гамлет» в Московского художественного театра (МХТ) имени Антона Чехова.

Артистка призналась, что даже завидует способности Борисова создавать и привносить в проекты, в которых он участвует, что-то новое.

«Он (Юра Борисов. — Прин. ред.) — человек создающий. То есть он, безусловно, исполнитель, но, во-первых, он человек создающий и его фантазия она уникальна на самом деле. Потому что она не банальна, она очень стремительна, она огромна. Ему постоянно есть что предложить, и он постоянно находится в процессе осмысления, предложения. Это очень круто, это мощно, и я завидую ему», — подчеркнула Чиповская.

Она также отметила, что работа с таким типом актеров очень ее радует и вдохновляет.

Ранее 5-tv.ru показал первые кадры постановки «Гамлет» с Юрой Борисовой и Анной Чиповской на сцене МХТ. Постановщиком спектакля по пьесе Уильяма Шекспира выступил режиссер Андрей Гончаров.

