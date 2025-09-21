Отец убил трехлетнюю дочь и выбросил ее тело в реку под Краснодаром

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина

Глава семьи несколько дней скрывал преступление, пока велись поиски ребенка.

В Краснодарском крае отец убил трехлетнюю дочь

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В Краснодарском крае отец убил свою трехлетнюю дочь и несколько дней скрывал преступление. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. Трагедия произошла в станице Архангельской.

Мать девочки обратилась в полицию два дня назад. Правоохранители вместе с волонтерами начали поиски. Источник уточнил, что мужчина сначала пытался отвлечь от себя подозрения, но затем сознался в убийстве.

На допросе он признался, что ударил дочь по голове, а после выбросил ее тело в реку Кубань. Поиски тела продолжаются при участии водолазов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Бердянске завершено расследование убийства семилетней девочки. Преступление совершила 14-летняя соседка, интересовавшаяся историей «битцевского маньяка». Трагедия произошла 17 мая 2025 года.

Утром мать ребенка сообщила о ее пропаже в полицию, после чего городские службы начали поиски. Вечером в лесополосе рядом с улицей Кабельщиков было найдено тело девочки с травмами головы и руки.

