«Зачем плодить нищету»: в Бердянске завершено расследование убийства девочки молотком

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 26 0

Обвиняемая считала себя поклонницей Алексея Пичушкина.

В Бердянске девочка-подросток молотком убила ребенка

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В Бердянске завершено расследование убийства девочки молотком

В Бердянске завершено расследование убийства семилетней девочки. Его совершила 14-летняя соседка, увлекающаяся историей «битцевского маньяка». Об этом сообщает kp.ru.

«Я знала, что она непутевая и мамка у нее непутевая, так зачем плодить нищету… Детей легче убить, они слабые и не могут оказать сопротивление», — рассказала обвиняемая на допросе.

Трагедия произошла 17 мая 2025 года. Мать ребенка заявила в полицию о пропаже дочери утром, и городские службы немедленно начали поиски. Вечером в лесополосе возле улицы Кабельщиков нашли тело девочки с травмами головы и руки. На месте была обнаружена записка с признанием в симпатии к серийному убийце Алексею Пичушкину, что сначала сбило следствие с толку.

Следователи обратили внимание на 14-летнюю соседку, которую видели с погибшей в день трагедии. Позже выяснилось, что подросток заранее приготовила молоток и перчатки, заманила девочку обещанием еды и в безлюдном месте нанесла множественные удары. Орудие преступления нашли в ее сумке.

Расследование показало, что обвиняемая росла в неблагополучной семье, где мать злоупотребляла алкоголем и не уделяла внимания воспитанию. Сейчас материалы дела переданы в суд, и подростку предстоит понести наказание за жестокое убийство.

«Зачем плодить нищету»: в Бердянске завершено расследование убийства девочки молотком
