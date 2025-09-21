Президент Франции Эммануэль Макрон не считает происходящее в секторе Газа геноцидом. Об этом французский лидер заявил в интервью телеканалу CBS News.

По его словам, этот вопрос не относится к области политики.

«Нет, мы не квалифицируем происходящее как геноцид, потому что это не политическое заявление. Судьи и историки оценивают геноцид на основе доказательств и юриспруденции», — заявил Макрон.

Он также пояснил, что не отвергает ранее опубликованный доклад ООН, в котором власти Израиля обвиняются в побуждении к геноциду.

«Фактически гибнут многие мирные жители, и проект по перемещению людей существует. Я считаю это большой ошибкой. Мы должны убедить администрацию США: если согласовать „день после“ с властью де-факто, пакетом безопасности и разоружением ХАМАС, то над восстановлением нужно работать уже сегодня», — сказал Макрон.

Президент Франции добавил, что если принять ситуацию, что Израиль перемещает людей, то этот «день после» не настанет. Он заверил, что детально изучил все планы администрации США и экспертов по переселению жителей Газы.

«Если предварительным условием такого плана является их изгнание, это просто безумие», — подытожил Макрон.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на заседании ООН Макрон планирует признать Палестину государством.

