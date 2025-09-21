Politico: на заседании ООН Макрон планирует признать Палестину государством

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 32 0

К Франции присоединится как минимум восемь стран.

Макрон планирует признать Палестину государством

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует на 80-й Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (ООН) консолидировать ряд стран вокруг идеи признания Палестины государством, чтобы продемонстрировать глобальный противовес Израилю и США. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на свои источники.

В статье говорится, что Макрона поддержат как минимум восемь стран: Австралия, Андорра, Бельгия, Великобритания, Канада, Люксембург, Мальта, Португалия. Это, как утверждает один из источников газеты, станет «дипломатической победой» Парижа. Одна из целей президента Франции — убедить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху прекратить военную операцию в секторе Газа.

При этом, по словам другого собеседника Politico, попытка Макрона вступить в противостояние с Израилем и Америкой говорит о многом, в том числе и о разобщенности Европейского союза.

Ранее 5-tv.ru писал, что ЦАХАЛ продолжит операцию в Газе до разгрома ХАМАС. В палестинский город уже вошли сухопутные войска.

