В США простились с убитым активистом Чарли Кирком

В Аризоне в буквальном смысле грандиозно простились с политическим активистом Чарли Кирком. Панихида прошла на гигантском стадионе, вокруг которого организовали беспрецедентные меры безопасности. Двести тысяч человек, почти весь Белый дом в полном составе во главе с Дональдом Трампом, который сам чудом выжил после покушения. За церемонией наблюдал корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров.

Так много людей здесь не бывало даже на матчах по американскому футболу и концертах мировых звезд. Гигантский стадион «Стэйт Фарм» в Аризоне сегодня превратился в место для траурной процессии.

«Для меня важно быть здесь, чтобы отдать дань памяти выдающемуся человеку, которого, к сожалению, у нас отняли — Чарли Кирку», — отметил местный житель по имени Джедидайя.

И даже из такого события в Америке предпочитают устроить шоу. Не в камерном зале, а на стадионе. А вместо похоронного марша — на сцене бодро играют популярные группы.

Только по примерным данным на арену вместимостью 63 тысячи человек, попытались попасть вчетверо больше возможного. Почтить память известного политического активиста Чарли Кирка — в Аризону приехали его сторонники и фанаты со всей страны. Новость о стрельбе и гибели — многих повергла в шок.

«Знаете, Чарли представляли расистом, фанатиком и кем только не называли. А ведь все, что он делал, — пытался просвещать молодежь… Не маленьких детей, а студентов, которые особенно подвержены влиянию», — говорит местный житель Роберт Транкл.

Внутри чаши и снаружи — меры безопасности сопоставимые с похоронами глав государств. Периметр охраняют 800 сотрудников секретной службы. Десятки снайперов дежурят на крышах ближайших зданий.

Проститься с Кирком приехали Джей Д. Вэнс, Марко Рубио, Питт Хегсет, Илон Маск. Но особое внимание — к президенту Трампу, который сам чудом выжил во время покушения.

«Чарльз Джеймс Кирк был жестоко убит радикализированным, хладнокровным монстром за то, что говорил истину, которую носил в сердце. Его лишили жизни потому, что он говорил за свободу и справедливость, за Бога, за страну и за разум», — отметил президент США Дональд Трамп.

Чарли Кирк был убит 10 сентября выстрелом в шею во время выступления перед студентами Университета долины Юта. Убийца — 22-летний житель того же штата Тайлер Робинсон. Жена Кирка с трудом сдерживая слезы, рассказала о последних мгновениях жизни своего мужа.

«Чарли не испытывал страданий. Врач сказал, что даже если бы его застрелили в операционной, ничего нельзя было сделать. Не было боли, не было страха, не было агонии», — рассказала Эрика Кирк.

Смерть консервативного активиста назвали политическим убийством. Слишком открыто и смело говорил.

«Пытаясь заставить Чарли замолчать, они сделали его голос громче, чем когда-либо. Его послание стало еще сильнее и значительнее», — отметил директор национальной разведки США Тулси Габбард.

Чарли Кирк был противником вакцинации и абортов. Высказывался против трансгендеров* и во многом помог республиканцу Трампу вернуться к власти. А еще был ярым противником американской помощи Киеву, убеждая, что затяжной конфликт выгоден лишь олигархам Незалежной.

«Народ Америки выигрывает от мира. Человечество выигрывает от мира. Но тогда кто выигрывает от войны? Военно-промышленный комплекс, олигархи правящего класса Украины. Нам следует возобновить дипломатические каналы с Российской Федерацией», — говорил прежде Чарли Кирк.

Смерть активиста — еще один пример того, как на Западе растут радикальные настроения, которые докатились и до Европы. В Италии футболки с изображением Кирка в эти дни — самый ходовой товар.

Но такая скорбь по душе далеко не всем. Вот и в статье The Guardian похороны представлены как повод «закрутить гайки» внутри США.

«Думаю, это классический прием из авторитарного арсенала. Берут чудовищное преступление — жестокое убийство этого молодого человека — и пытаются использовать его наряду с другими предлогами, чтобы расправиться со своими политическими оппонентами», — считает Хиллари Клинтон, бывшая государственный секретарь США.

Впрочем, партия демократов сейчас тоже в опале. Их Трамп открыто называет экстремистами. Президент США уже потребовал от генпрокурора наказать не только виновных в убийстве, но и тех, кто его допустил.

