Артем Дзюба внесен в базу украинского «Миротворца»*

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 27 0

Ранее трехлетний мальчик, родившийся в апреле 2022 года, также был добавлен на ресурс за «сознательное нарушение государственной границы Украины».

Кого еще внесли в базу Миротворца

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Рекордсмен по количеству голов среди российских футболистов Артем Дзюба оказался в базе данных украинского сайта «Миротворец»*. Об этом свидетельствует информация, опубликованная на портале.

Причина внесения 37-летнего нападающего в список не уточняется.

Дзюба является лучшим бомбардиром среди российских игроков — на его счету 244 гола в клубах и 31 мяч за сборную России. В настоящее время он выступает за тольяттинский «Акрон».

С 2015 по 2022 год Дзюба играл за «Зенит», где стал четырехкратным чемпионом страны, дважды выигрывал Кубок России и четырежды Суперкубок. Ранее он также защищал честь «Спартака», «Локомотива», «Ростова», «Томи», тульского «Арсенала» и турецкого клуба «Адана Демирспор».

Сайт «Миротворец»* был создан в 2014 году и публикует личные данные лиц, которых авторы ресурса считают нарушителями украинских законов. В России доступ к нему заблокирован по решению суда, а сам ресурс признан экстремистским.

Ранее трехлетний мальчик, родившийся в апреле 2022 года, добавлен за «сознательное нарушение государственной границы Украины» и покушение на территориальную целостность страны. В тот же день добавили еще пятерых несовершеннолетних россиян в возрасте от 5 до 16 лет с аналогичными обвинениями.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — ресурс признан экстремистским на территории РФ

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.59
0.42 98.88
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:55
Мэру Владимира Дмитрию Наумову предъявлено обвинение в получении взятки
9:39
Рябина, кольцо и шепот ветра: как привлечь удачу и любовь в день осеннего равноденствия
9:21
Британец насиловал женщин и детей, находясь под следствием
9:10
«Абсолютно благородный»: Швыдкой прокомментировал отказ SHAMAN от оценки на «Интервидении»
9:05
Сотни миллиардов рублей: в РФ запустят проект по онлайн-взысканию долгов по ЖКХ
8:59
Артем Дзюба внесен в базу украинского «Миротворца»*

Сейчас читают

«Работает, как гипноз»: мошенники обманули дочь Михаила Турецкого
Баланс света и тьмы: как провести день осеннего равноденствия в 2025 году
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Как провести день осеннего равноденствия: ритуалы и приметы
☀️ Солнечное затмение 21 сентября 2025 — чем опасно
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год