Артем Дзюба внесен в базу украинского «Миротворца»*

Рекордсмен по количеству голов среди российских футболистов Артем Дзюба оказался в базе данных украинского сайта «Миротворец»*. Об этом свидетельствует информация, опубликованная на портале.

Причина внесения 37-летнего нападающего в список не уточняется.

Дзюба является лучшим бомбардиром среди российских игроков — на его счету 244 гола в клубах и 31 мяч за сборную России. В настоящее время он выступает за тольяттинский «Акрон».

С 2015 по 2022 год Дзюба играл за «Зенит», где стал четырехкратным чемпионом страны, дважды выигрывал Кубок России и четырежды Суперкубок. Ранее он также защищал честь «Спартака», «Локомотива», «Ростова», «Томи», тульского «Арсенала» и турецкого клуба «Адана Демирспор».

Сайт «Миротворец»* был создан в 2014 году и публикует личные данные лиц, которых авторы ресурса считают нарушителями украинских законов. В России доступ к нему заблокирован по решению суда, а сам ресурс признан экстремистским.

Ранее трехлетний мальчик, родившийся в апреле 2022 года, добавлен за «сознательное нарушение государственной границы Украины» и покушение на территориальную целостность страны. В тот же день добавили еще пятерых несовершеннолетних россиян в возрасте от 5 до 16 лет с аналогичными обвинениями.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — ресурс признан экстремистским на территории РФ