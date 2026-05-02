Неизвестные захватили танкер с нефтью у берегов Йемена
Вооруженные люди взяли судно под свой контроль и уводят его к побережью Сомали.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
У побережья Йемена вооруженные люди захватили танкер с нефтепродуктами. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на службу береговой охраны страны.
«В субботу береговая охрана Йемена сообщила о захвате нефтяного танкера у берегов йеменского города Шабва», — указано в материале.
Как выяснилось, неизвестные захватчики поднялись на борт судна и взяли его под свой контроль. Сразу после этого нефтяной танкер сменил курс и направился в сторону Аденского залива, к побережью Сомали.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в конце апреля иранские военные ударили по американским военным кораблям с помощью беспилотников. Эти действия стали ответом на атаку США на контейнеровоз исламской республики, который следовал из Китая в Тегеран.
Кроме того, представитель центрального штаба Вооруженных сил Ирана заявил, что исламская республика готова продолжать бороться с любым проявлением «пиратства» со стороны Вашингтона.
