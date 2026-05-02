Неизвестные захватили танкер с нефтью у берегов Йемена

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист

Вооруженные люди взяли судно под свой контроль и уводят его к побережью Сомали.

Как захватили танкер у берегов Йемена

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

У побережья Йемена вооруженные люди захватили танкер с нефтепродуктами. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на службу береговой охраны страны.

«В субботу береговая охрана Йемена сообщила о захвате нефтяного танкера у берегов йеменского города Шабва», — указано в материале.

Как выяснилось, неизвестные захватчики поднялись на борт судна и взяли его под свой контроль. Сразу после этого нефтяной танкер сменил курс и направился в сторону Аденского залива, к побережью Сомали.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в конце апреля иранские военные ударили по американским военным кораблям с помощью беспилотников. Эти действия стали ответом на атаку США на контейнеровоз исламской республики, который следовал из Китая в Тегеран.

Кроме того, представитель центрального штаба Вооруженных сил Ирана заявил, что исламская республика готова продолжать бороться с любым проявлением «пиратства» со стороны Вашингтона.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+5° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
74.80
-0.08 88.64
0.86
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 мая, для всех знаков зодиака

