В Германии спасенного горбатого кита выпустили в Северное море

Горбатого кита, названного Тимми, которого спасли с мелководья у балтийского побережья Германии, выпустили в Северное море. Об этом сообщила телекомпания News5.

По данным немецкой газеты Bild, кита доставили в район примерно в 70 километрах к северу от датского города Скаген на специальной барже. После этого животное смогло покинуть ее и выйти в открытое море.

На кадрах трансляции было видно, что кит уже находился за пределами баржи и выпускал фонтаны воздуха. Участники операции в данный момент ждут, когда стабилизируется работа трекера, чтобы отслеживать его дальнейший путь. За животным продолжат наблюдать с помощью трекера, закрепленного на его теле.

Кита обнаружили 23 марта на песчаной отмели у общины Тиммендорфер-Штранд на балтийском побережье Германии. С этого момента специалисты пытались помочь ослабленному животному вернуться в Атлантику. Он находился в мелководной бухте у немецкого острова Пель, к северу от Висмара, с 31 марта. Позже спасатели решили перевезти его на барже в более подходящую акваторию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.