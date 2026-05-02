В Донецке почтили память жертв одесской трагедии в Доме профсоюзов

Мария Гоманюк
Многих противников госпереворота украинские националисты загнали в здание 2 мая 2014 года, а после подожгли строение.

Фото, видео: © РИА Новости/ Евгений Биятов; 5-tv.ru

В Донецке 2 мая прошла акция памяти жертв трагедии в одесском Доме профсоюзов, которая случилась в 2014 году. Кадры с места публикует 5-tv.ru.

Жители города пришли к мемориалу, чтобы возложить цветы и почтить память погибших. Организаторами акции выступили активисты «Молодой гвардии». Вместе с горожанами они принесли гвоздики к стенду с именами жертв. Также участники зажгли свечи и прочитали стихи.

Акция прошла в память о людях, погибших 2 мая 2014 года во время событий в Одессе. Тогда противников государственного переворота украинские националисты загнали в здание Дома профсоюзов на площади города. Затем они подожгли строение. Многие люди не смогли выбраться из огня, а часть из них пыталась спастись через окна, но их бесчеловечно расстреливали.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что украинское расследование обстоятельств трагедии несостоятельное и формальное.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Донецке прошла акция «Свеча памяти».

