«Разница всего 30 лет»: Любовь Успенская призналась в романе с молодым парнем

Светлана Стофорандова
Поклонники уверены, что речь идет о ее концертном директоре Александре Иваненко.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Любовь Успенская призналась, что встречается с парнем на 30 лет младше нее

Исполнительница русского шансона Любовь Успенская состоит в отношениях с мужчиной на 30 лет младше нее. Об этом артистка заявила в эфире шоу.

На вопрос ведущих, был ли в ее жизни роман с человеком моложе ее, 72-летняя певица ответила утвердительно и дала понять, что ее сердце занято и сейчас.

«Почему были? Кто сказал, что были? Про „будут“ — не знаю, но были и есть. Небольшая разница… Всего 30 лет», — разоткровенничалась Успенская.

Хотя личность избранника певица решила оставить в секрете, поклонники давно подозревают, что тайным возлюбленным звезды может быть ее концертный директор Александр Иваненко. Он как раз моложе певицы на 30 лет. Именно с ним Успенская в последнее время часто появляется на публике.

Кроме того, в начале этого года из команды артистки со скандалом уволили пиарщика Никиту Сурму. Иваненко обвинил его в профнепригодности, а сам Сурма заявил, что Александр просто приревновал Успенскую к нему.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что у звезды шансона целый список требований к потенциальному спутнику. Любовь не готова связывать жизнь с бедным человеком. Идеальный кандидат для нее — миллиардер.

При этом Успенская ценит свободу. Ей нужен занятой мужчина, с которым можно видеться раз в году.

Последние новости

17:48
В Донецке почтили память жертв одесской трагедии в Доме профсоюзов
17:33
В Германии спасенного горбатого кита выпустили в Северное море
17:14
Неизвестные захватили танкер с нефтью у берегов Йемена
16:57
«Разница всего 30 лет»: Любовь Успенская призналась в романе с молодым парнем
16:43
Собянин рассказал о социальной поддержке пациентов московских стационаров
16:29
Где не стоит сидеть в самолете: список проблемных мест

Сейчас читают

«Пусть говорят»: Бородина ответила хейтерам, которые лезут в ее личную жизнь
Миф о слабом поле: сложнее ли женщинам нарастить мышцы, чем мужчинам
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
Троица 2026: что можно и нельзя делать, как правильно молиться и нужно ли ходить на кладбище

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео