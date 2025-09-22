Mirror: Жена простила убившего пять школьниц и покончившего с собой мужа

Жена стрелка, устроившего массовое убийство в школе амишей в штате Пенсильвания, публично заявила о своем решении простить покойного супруга. Об этом сообщило издание Mirror.

Мари Монвиль, супруга Чарли Робертса, подробно рассказала о трагических событиях 2 октября 2006 и их последствиях для ее семьи. Инцидент произошел в школе в поселке Никел-Майнс. В результате нападения погибли пять девочек в возрасте от шести до 13 лет, еще пятеро детей получили тяжелые ранения, после чего 32-летний Робертс покончил с собой.

По словам Монвиль, утро того дня начиналось как обычно: муж помогал старшим детям собраться в школу и поцеловал их на прощание. Ничто не предвещало трагедии. Причиной психологического срыва стрелка, как полагает вдова, стала неразрешенная травма, связанная с потерей их первой дочери, которая скончалась спустя 20 минут после преждевременных родов 1997 году. Хотя пара впоследствии родила еще троих детей, горе от утраты продолжало преследовать Чарли, который, по словам супруги, не мог открыто говорить о своих чувствах. Непосредственно перед нападением он оставил жене прощальное письмо, в котором выражал любовь к семье и описывал свое эмоциональное страдание.

«Мне помогло то, что мой психолог сказал, что у Чарли, скорее всего, случился психотический срыв из-за глубоко скрытой депрессии. Я знала, что не могу позволить гневу завладеть мной и что мне нужно простить Чарли и начать заново строить свою жизнь», — поделилась женщина.

Особое впечатление на Мари произвела реакция общины амишей, которая в день трагедии пришла к ее дому, чтобы выразить поддержку и прощение. Это проявление сострадания, несмотря на чудовищность произошедшего, стало для нее ключевым моментом в процессе исцеления. В последующие месяцы она лично встречалась с семьями жертв и навещала раненых девочек в больнице.

Мари также признается, что столкнулась с тяжелым грузом стыда и косых взглядов со стороны некоторых жителей маленького городка, но поддержка близких и психологическая помощь помогли ей справиться с ситуацией. Спустя полтора года после трагедии она повторно вышла замуж и начала новую жизнь, сохраняя память о прошлом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.