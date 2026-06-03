В России готовят единый подход к оценке знаний школьников стран БРИКС и ЕАЭС

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 51 0

Разработать подобную модель непросто, поскольку каждое государство самостоятельно определяет стандарты обучения и подходы к образованию.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов/5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Глава Рособрнадзора Музаев: готовится подход к оценке знаний учеников стран ЕАЭС

Работа над созданием международной оценки качества национальных систем образования на площадках БРИКС и ЕАЭС продолжается. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил в студии «Известий» в рамках ПМЭФ.

По его словам, разработать единую модель непросто, так как каждая страна самостоятельно определяет стандарты школьного обучения и подходы к образованию. Музаев отметил, что такая система должна учитывать интересы всех участников, поэтому процесс требует времени, однако работа над ним не прекращается.

Новый формат должен помочь странам БРИКС и ЕАЭС получить общую картину уровня знаний школьников. Также он позволит выявлять проблемы в образовательных системах и искать решения внутри объединений.

Музаев уточнил, что первый этап исследований по этому направлению может начаться в ближайшие годы. Речь идет не о замене национальных систем, а о создании инструмента для сопоставления результатов и обмена опытом между странами.

Также глава Рособрнадзора напомнил, что Россию до этого исключили из ряда международных исследований, в том числе из тестирования PISA. Как он подчеркнул, это не сказалось на качестве российского образования.

Также Музаев заявил, что после попыток ограничить участие России в разных сферах, в том числе в спорте, культуре и образовательных исследованиях, страна продолжила проводить собственные форматы оценки.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, президент России Владимир Путин предложил пересмотреть подход к преподаванию русского языка и литературы в вузах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
72.56
1.01 84.61
-1.64
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:02
Российские гимнастки завоевали больше всех медалей на чемпионате Европы
15:59
Путин встретился в Кремле с президентом Танзании Самией Сулуху Хасан
15:55
Зрелищный и масштабный: как снимают российско-китайский фильм «Черный шелк»
15:41
«Выходит за рамки политики»: Додон о преследовании Гуцул молдавскими властями
15:38
«Есть признаки восстановления: журналист Кавулич про отношения России и Запада
15:38
Додон: экономически Молдавия не выживет без России

Сейчас читают

Турция взбодрилась на фоне охлаждения отношений Армении с Россией
«Будем тусить»: «Бурановские бабушки» исполнили песню «Юность моя» перед ПМЭФ-2026
Умер у нее на руках: история любви Андрея Вознесенского и Зои Богуславской
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео