Музаев: новая дата ЕГЭ не повлияет на подготовку школьников к экзаменам

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Эксклюзив 65 0

Глава Рособрнадзора заверил, что сдвиг дат не скажется на качестве знаний и психологическом состоянии учеников.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2026 ЕГЭ

Новая дата начала Единого государственного экзамена не окажет влияния на выстроенную систему подготовки учащихся. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в студии «Известий» в рамках ПМЭФ.

С 2026 года ЕГЭ будет начинаться не раньше 1 июня. По словам Музаева, это поможет школам удобнее планировать экзаменационный период и проведение выпускных.

Руководитель ведомства подчеркнул, что экзаменационная кампания 2026 года сохраняет плановый характер, а любые корректировки в расписании носят сугубо технический характер и давно учтены педагогами. По его словам, основа подготовки закладывается не в последние дни перед тестированием, а в течение всего учебного года, поэтому незначительный сдвиг сроков не способен нарушить концентрацию выпускников.

Основной этап ЕГЭ-2026 проходит с 1 июня по 9 июля. Сначала выпускники традиционно будут сдавать историю, химию и литературу. Затем, уже 4 июня, будет обязательный экзамен по русскому языку, 8 июня будут оба уровня — базовый и профильный — экзамена по математике. Потом, 11 июня, ожидаются экзамены по физике и по обществознанию, а уже 15 июня бывших школьников ждет биология, география и письменная часть по иностранным языкам. 18–19 июня пройдет устная часть по иностранным языкам и экзамен по информатике.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — 2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня и уже традиционно становится одной из главных деловых площадок страны. В этом году форум принимает конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» на Петербургском шоссе. Организацией занимается фонд «Росконгресс». ПМЭФ собирает представителей власти, бизнеса, экспертного сообщества, науки, стартапов и международных делегаций, превращая Петербург на несколько дней в центр обсуждения мировой экономики, инвестиций, технологий и новых моделей развития.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что министр просвещения Сергей Кравцов отчитался о первом ЕГЭ-2026 без сбоев и утечек, пообещав опубликовать первые результаты 12 июня.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
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