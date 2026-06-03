Двое великих: на ПМЭФ представили родословные древа Конюхова и Гагарина

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Мария Горбунова
Мария Горбунова Эксклюзив 65 0

Увидеть их могут все посетители форума.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2026

На ПМЭФ представили родословные Конюхова и Гагарина

Генеалогические древа путешественника Федора Конюхова и космонавта Юрия Гагарина впервые представили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Соответствующие кадры есть в распоряжении 5-tv.ru.

На родословные могут взглянуть все посетители мероприятия. Также на площадке находятся письма, фотографии и другие музейные экспонаты, например, компьютер основателя Apple Стивена Джобса и автографы композитора Петра Чайковского. В прошлом году на ПМЭФ представили генеалогическое древо президента России Владимира Путина.

ПМЭФ-2026 проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Мероприятие собирает представителей власти, бизнеса, экспертного сообщества, науки, стартапов и международных делегаций, превращая Петербург на несколько дней в центр обсуждения мировой экономики, инвестиций, технологий и новых моделей развития.

Главная тема форума в 2026 году — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». В ее основе — поиск рабочих решений для экономики, которая меняется под влиянием глобальной нестабильности, технологических сдвигов и перестройки международных связей.

Деловая программа включает более 150 мероприятий: сессии, панельные дискуссии, круглые столы, бизнес-завтраки, международные диалоги и встречи с представителями объединений БРИКС, ШОС, ЕАЭС и АСЕАН.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
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