Некогда болеть: глава Ленобласти прибыл на ПМЭФ, несмотря на травму

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 47 0

Все программа у губернатора расписана: в планах — работа с представителями бизнеса и посещение пленарного заседания.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2026

Глава Ленобласти Дрозденко прибыл на ПМЭФ-2026 с травмой ноги

Губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко некогда болеть. Об этом политик сказал корреспонденту 5-tv.ru на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — 2026.

На форум Дрозденко прибыл с травмированной ногой и передвигаясь на костылях. Дело в том, что во время игры в волейбол губернатор неудачно приземлился и порвал сухожилие. Травма оказалась настолько серьезной, что пришлось прибегнуть к хирургическому вмешательству. Но, несмотря на это, глава области прибыл на форум.

«Губернаторы не берут больничные, скажем так. Болеть некогда. <…> А у врачей свое мнение», — заявил Дрозденко.

Он отметил, что Ленобласть обычно находится в числе лидеров среди регионов по подписанию соглашений. Уже в первый день форума известно, что регион заключит соглашения на сумму с девятью нулями в конце.

Поэтому и программа у губернатора расписана. В первые два дня будет вестись активна работа с представителями бизнеса, а на третий Дрозденко планирует посетить пленарное заседание.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в прошлом году участники подписали 1060 соглашений на общую сумму 6,3 триллиона рублей. Среди наиболее заметных договоренностей оказалась декларация о стратегическом партнерстве России и Индонезии, которую приняли президент РФ Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто. В рамках этого взаимодействия стороны договорились создать российско-индонезийскую инвестиционную платформу объемом два миллиарда евро.

Регионы также активно использовали площадку форума для привлечения капитала. Республика Алтай заключила инвестиционные соглашения примерно на 147 миллиардов рублей. В Тульской области было решено построить производство высокомолекулярных полимеров с объемом вложений около 70 миллиардов рублей и созданием до 700 рабочих мест. ГАП «Ресурс» договорилась вложить 40 миллиардов рублей в развитие производства мяса бройлера, заключив соглашения о намерениях с правительствами Самарской, Саратовской, Тамбовской и Тверской областей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на ПМЭФ-2026 ожидается около 150 сессий, сотни подписанных соглашений, многомиллионные контракты и инвестиции в российские компании и регионы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
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