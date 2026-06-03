Купе будущего: РЖД представили варианты дизайна нового вагона СВ на ПМЭФ

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София Бабина
София Бабина Эксклюзив 65 0

Переключать цвета можно с помощью цифрового табло на столе — выбранный интерьер сразу проецируется на стены.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2026

РЖД представили варианты дизайна нового вагона СВ на ПМЭФ

Гости Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) впервые увидели четыре варианта интерьера новых спальных вагонов (СВ) поездов на стенде РЖД.

Речь идет о дизайне обивки. На данный момент решается цвет, который будет использован для будущего пассажирского вагона СВ увеличенного габарита Т. Среди вариантов — бежевый, коричневый и синий.

Чтобы сравнить интерьер старых вагонов и обновленных, а еще посмотреть, как тона и оттенки выглядят вживую, в РЖД создали интерактивное пассажирское купе со специальным цифровым табло в центре стола. Если выбрать на нем один из вариантов, дизайн в реальном времени отобразится на стенах вагона.

Гостям ПМЭФ компания также предлагает проголосовать за понравившийся  дизайн.

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Главная тема ПМЭФ-2026 — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».

В деловой программе мероприятия заявлено более 150 мероприятий, в числе которых сессии, круглые столы, бизнес-завтраки, международные встречи и дискуссии о малом и среднем бизнесе, креативных индустриях, лекарственной безопасности, молодежной политике, инвестициях и технологическом развитии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
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