Mirror: Мужчина женился на дочери начальника, у которого был роман с его женой

Американец 35 лет, переживший измену жены с ее начальником, женился на дочери наставившего ему рога мужчины, что привело к острой реакции со стороны бывшей супруги. Об этом рассказывает издание Mirror со ссылкой на его социальные сети.

Мужчина рассказал в личном блоге, что разница в возрасте между ним и его нынешней женой составляет 11 лет. Пара состоит в браке уже почти год, и их отношения развиваются успешно, несмотря на осуждение со стороны экс-супруги.

История началась с того, что мужчина познакомился с первой женой еще в колледже. После свадьбы у них родилась дочь, но отношения стали ухудшаться из-за постоянных ссор, которые он тогда объяснял трудностями родительства.

«Оглядываясь назад, я понимаю, что признаки измены были очевидны, но когда она говорила, что ей нужно задержаться на работе, я ей верил», — признался он.

Его доверие подкреплялось тем, что начальник жены казался образцовым семьянином, чья супруга боролась с раком.

Правда раскрылась, когда дочь начальника лично предоставила ему доказательства романа — фотографии и переписку, где жена унижала мужчину. После супруга ушла из семьи, даже не подумав о ребенке. В последующие месяцы она переехала к любовнику, а мужчина остался единственным опекуном дочери, столкнувшись с финансовыми и бытовыми трудностями.

Именно тогда дочь начальника, которая училась в колледже, но оставалась дома, чтобы ухаживать за больной матерью, предложила помощь в присмотре за ребенком. Постепенно их дружеские отношения переросли в романтические. После завершения обучения девушка пригласила мужчину в совместную поездку, в которой они стали парой. Через полгода мужчина сделал предложение, чтобы больная мать девушки смогла застать ее свадьбу.

Реакция бывшей жены и ее нового партнера была агрессивной: они пытались сорвать женитьбу и обвиняли мужчину в «мести». Пользователи отметили, что бывшая супруга, бросившая ребенка, не имеет морального права давать оценки его поступкам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.