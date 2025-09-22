Суд подтвердил арест Амирханяна по делу об убийстве экс-депутата Украины Кивы

Мужчина все обвинения отрицает.

В Москве арестовали Амирханяна по делу об убийстве Ильи Кивы

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Московский областной суд оставил под арестом предпринимателя Араика Амирханяна, проходящего по делу об убийстве экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы. Об этом сообщил корреспондент «Известий».

Выступая в суде, мужчина свою вину не признал. По словам бизнесмена, во время убийства политика он находился под стражей.

«Он был мой друг, я не мог этого сделать», — сказал Араик Амирханян.

Обвиняемый считает, что его хотят сделать «козлом отпущения». Как утверждают адвокаты Амирханяна, у следствия нет реальных доказательств причастности их подзащитного к убийству. Поэтому они добиваются того, чтобы мера пресечения в виде заключения под стражу была отменена.

Представители предпринимателя уверяют, что во время заключения он вел себя хорошо, в частности, не пользовался телефоном. Однако один из четверых сокамерников обвиняемого подтверждает у него наличие средства связи.

Тело экс-депутата Незалежной Ильи Кивы нашли 6 декабря 2023 года в загородном клубе «Величъ» в парке Подмосковья. Неизвестный дважды выстрелил в политика, приблизившись к нему со спины. Первая пуля попала в область сердца, вторая — в голову.

Через неделю после случившегося в интернете стала распространяться информация о том, что за гибелью Кивы стоят сотрудники Службы безопасности Украины. Этой осенью, 16 сентября, суд Москвы арестовал Амирханяна, предъявив ему обвинения по статье «Покушение на убийство».

