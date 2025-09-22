Производителя «Мистера сидра» Анара Гусейнова приговорили к девяти годам колонии

Суд признал виновными также поставщика спирта и бывших сотрудников МВД, причастных к делу об отравлениях.

Фото, видео: 5-tv.ru

Суд в Самаре вынес приговор по делу о массовых отравлениях сидром «Мистер сидр». Производитель напитка Анар Гусейнов получил девять лет лишения свободы. Об этом 22 сентября сообщил корреспондент «Известий».

Поставщик спирта Артем Айрапетян приговорен к восьми годам колонии.

Напомним, 5 июня 2023 года стало известно о случаях массового отравления сидром в Ульяновской и Самарской областях. Позднее аналогичные эпизоды выявили и в других регионах. Все пострадавшие накануне употребляли напиток «Мистер сидр».

Сотрудники Роспотребнадзора изъяли более 37 тысяч литров продукции в 11 регионах страны. В напитке обнаружили метанол — смертельно опасный яд, присутствовавший в крови всех отравившихся.

В ходе расследования выяснилось, что токсичную жидкость похитили со складов самарского МВД. В причастности признали бывшего полицейского Ивана Гребенкина и его сообщников Дмитрия и Алексея Егоровых. Каждый из них получил по три с половиной года лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что спустя три месяца число жертв «Мистера Сидра» выросло до 47 человек.

