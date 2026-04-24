Радиоактивный урожай: что будет, если съесть «чернобыльские» продукты

Авария на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) 26 апреля 1986 года стала одной из крупнейших техногенных катастроф XX века. Она вызвала масштабное радиоактивное загрязнение огромных территорий, последствия которого ощущаются до сих пор, спустя 40 лет. Следы радиации обнаруживают даже в Германии.

Но пострадавшая земля не утратила плодородия, и вся «зона отчуждения» может до сих пор давать урожай.

Какие последствия несет употребление выращенных на пораженной земле фруктов и овощей? И можно ли нейтрализовать воздействие радиации на чернобыльские продукты, эксклюзивно 5-tv.ru рассказал участник оперативной группы федерального штаба по ликвидации аварии ЧАЭС Андрей Фролов, сопредседатель Союза экологических организаций Москвы.

На какие территории распространяется радиация после аварии на Чернобыльской АЭС

Загрязнение после аварии на ЧАЭС охватило обширные пространства — проблема не ограничивается только зоной отчуждения.

Даже в Германии за прошлый год было уничтожено около трех тысяч туш кабанов: содержание цезия-137 в мясе превышало предельно допустимые нормы. Их из соображений безопасности сжигали, а охотникам выплачивали компенсацию за каждую уничтоженную тушу.

«Даже в Германии! Ну, если уже ближе смотреть, то там, естественно, ситуация гораздо хуже», — подчеркнул Фролов.

Так, в начале апреля следственные органы Украины сообщили об обнаружении компании, которая более пяти лет использовала сельскохозяйственные земли в зоне отчуждения.

Следствие установило, что участки незаконно передали из государственной собственности в коммунальное владение, после чего оформили на частную структуру. С 2020 года земли фактически использовались для аграрного производства, включая выращивание пшеницы и кукурузы. В ведомстве также заявили о рисках для здоровья населения при возможном попадании продукции с указанных территорий в торговые цепочки.

Несколько лет назад украинские и британские ученые выяснили, что зерновые культуры за пределами зоны отчуждения Чернобыльской АЭС до сих пор содержат опасные уровни радиации. В пшенице, ржи, овсе и ячмене, выращенных в районах примерно в 50 километрах от станции, обнаружены превышения по стронцию-90 и цезию-137. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Environment International в 2021 году.

Эти вещества опасны тем, что накапливаются в организме: стронций — в костях, а цезий — в мягких тканях, повышая риск серьезных заболеваний, включая онкологию.

Одной из причин загрязнения ученые называют практику местных жителей использовать золу от сжигания зараженной древесины в качестве удобрения. В такой золе уровень стронция превышает норму в десятки раз, и через нее радионуклиды снова попадают в почву и растения.

Также в статье отмечается, что государственный контроль за содержанием радиации в продуктах в последние годы на Украине фактически ослаб — мониторинг по ряду показателей был прекращен.

Кроме того, в молоке и свинине из Ровенской области Украины, расположенной более чем в 300 километрах от Чернобыльской АЭС, обнаружили превышение нормы радиоактивных веществ. Для взрослых оно было пятикратным, а для детей — двенадцатикратным. Хотя почва в этом регионе не была сильно загрязнена, цезий и другие опасные вещества накапливались в организме животных, представляя угрозу для потребителей. Такие данные были зафиксированы еще за несколько лет до публикации статьи в начном журнале.

И это еще не все. Спустя почти 40 лет после аварии на Чернобыльской АЭС следы радиации продолжают обнаруживать в Европе. В австрийской земле Верхняя Австрия специалисты нашли изотоп цезия-137 в продуктах питания — овощах, фруктах, грибах и мясе. Исследование охватило более 600 проб за период с 2021 по 2026 год. Наиболее затронутыми оказались районы, где в 1986 году прошли сильные дожди, «принесшие» радиоактивные осадки.

Самые высокие показатели зафиксированы в мясе диких животных — до 238 беккерелей (единица измерения активности радиоактивного источника. — Прим. ред.) на килограмм. В других продуктах уровень радиации значительно ниже: например, в молоке он составил около 0,5 беккереля на килограмм.

Однако австрийские специалисты уверяют, что даже если отдельные продукты иногда превышают допустимые значения, их редкое употребление не несет серьезной угрозы.

Что выращивают на прилегающих к Чернобылю территориях

В Полеском радиационно-экологическом заповеднике на территории Белоруссии развивают пасеки. Отдельные пчелосемьи дают до 27 килограммов меда за сезон. Стоит ли есть такой продукт?

Как рассказал директор заповедника Алексей Тишковец, мед проходит радиационный контроль в областной санитарной службе.

«Мы для себя проводим эту проверку, для дополнительных гарантий. Отвозим на исследование партиями, получаем соответствующие сертификаты», — цитирует его издание «БелТа».

«Я вам могу привести пример: в свое время, когда вот как раз была Чернобыльская авария, буквально в августе, то есть через два-три месяца после нее, приезжает ко мне знакомый полковник. Я говорю: „Ну че там? Как?“ Он отвечает: „Да ничего, там яблоки вкусные“. Говорю: „Как яблоки вкусные?“ Он мне: „А че? Я их брал там, расчищал, а внутри-то ничего нет, там все нормально. Я их спокойно ем“. Вот такая ситуация. То есть даже непосредственно сразу после заражения употреблял, а потом прожил достаточно долго, никаких последствий не было», — поделился эксперт.

Но это скорее исключение: радиационное загрязнение распределяется неравномерно, «пятнами», и риск зависит от множества факторов. Проверка может показать и кристальную чистоту продукта, но каждой ли проверке можно доверить свое здоровье?

Чем опасно употребление продуктов из прилегающих к Чернобылю зон

Радиация воздействует на живые организмы избирательно: одни накапливают радиоактивные вещества, другие — нет. Это зависит от биохимических особенностей организма, среды обитания и других факторов.

Особую опасность представляет накопление радионуклидов в тканях и органах. Например, у людей старше 70 лет костная ткань практически не обновляется.

«Там происходит вымывание костного остатка, а собственно кальций, цезий и так далее, которые, попадая в кости, могут там вызвать последствия, они после 70 лет не накапливаются. <…> Действительно, в этой ситуации, при нашей продолжительности жизни радиация его просто не успеют догнать, и он умрет от другого», — рассказал эксперт.

У женщин радионуклиды способны накапливаться в тканях молочной железы, что повышает риск развития рака.

«На самом деле вот это радиоактивное загрязнение, которое есть, если оно не накапливается в организме, то, в общем-то, это ничего страшного. Самое паршивое — это когда происходит накопление, особенно в определенных органах», — уточнил Фролов.

Особую угрозу несут так называемые «горячие частицы» — микроскопические фрагменты графита и других материалов, выброшенных во время аварии. Они действуют как локальные источники излучения: попадая в организм, могут прикрепляться к стенкам пищевода, мочевого пузыря и других органов, годами облучая окружающие ткани. Через 10–15 лет это может привести к образованию злокачественных опухолей.

Возможно ли очистить от радиации посадки близ Чернобыля

«Чисто теоретически есть способы очищения этих территорий, но на сегодня это технически невозможно», — сказал участник оперативной группы федерального штаба по ликвидации аварии на ЧАЭС.

Вот эти варианты:

Фитомелиорация — использование растений, способных накапливать радионуклиды — например, подсолнухи активно поглощают цезий. Если высаживать такие культуры на протяжении 200–300 лет, они могут «вытянуть» большую часть радиоактивных веществ из почвы;

Изоляция и вывоз загрязненного грунта — крайне затратный метод, практически нереализуемый для больших территорий;

Создание защитных барьеров вокруг наиболее опасных участков, которые позволят выделить «чистые» зоны под посадки.

На практике эти методы сталкиваются со следующими сложностями:

Некоторые радиоактивные вещества распадаются тысячи лет;

Нет технологий для полной ликвидации радиоактивных отходов искусственного происхождения;

Затраты на масштабную очистку сопоставимы с затратами на переселение населения.

Проблема захоронения радиоактивных отходов остается нерешенной для всей цивилизации. Существующие хранилища лишь временно решают вопрос, но не устраняют угрозу полностью, поэтому в ближайшие сотни лет есть выращенные на территории зоны отчуждения овощи и фрукты не стоит.