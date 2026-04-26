Тайны Арарата: новые данные могут подтвердить реальность Ноевого ковчега

NYP: новые данные могут подтвердить реальность Ноевого ковчега

Новые данные георадарного сканирования необычного рельефа в Турции могут стать доказательством исторического существования Ноева ковчега. Об этом сообщает New York Post.

По словам исследователя Эндрю Джонса из организации Noah’s Ark Scans, в районе горы Арарат были зафиксированы «захватывающие находки», указывающие на наличие под землей полых коридоров и центрального помещения.

Сканирование объекта, чьи размеры (около 157 метров в длину) удивительным образом совпадают с описанием судна из Книги Бытия, показало сложную систему пустых тоннелей.

«Бог велел Ною собрать животных. И эти существа должны были где-то размещаться вместе с семьей строителя ковчега. Крайне любопытно, что обнаруженные пустоты расположены не хаотично, а выстраиваются в четкую линию под поверхностью почвы», — рассказал Джонс.

Специалисты использовали не только радары, проникающие сквозь грунт, но и технологию инфракрасной термографии. Она помогла визуализировать очертания сохранившегося в земле корпуса.

Ранее в 2024 году были проанализированы 88 проб почвы. Результаты показали, что внутри «корабля» земля содержит в три раза больше органических веществ и на 38% больше калия, чем снаружи.

Исследователи подчеркивают, что такая почва уникальна, а трава на этом участке осенью приобретает специфический желтоватый оттенок.

Джонс также обратил внимание на найденные на высоте около двух тысяч метров над уровнем моря окаменелости древних кораллов и морских раковин. Это свидетельствует о пребывании этой территории под водой в далеком прошлом.

Хотя ученые допускают, что подъем пластов мог произойти из-за движения тектонических плит, Джонс намерен продолжить поиски следов деятельности человека.

В планах команды — создание и запуск дистанционно управляемого робота. Он сможет проникнуть в обнаруженные отверстия и детально изучить внутренние туннели.

Исследователь отмечает, что длина объекта в точности соответствует 300 египетским локтям, указанным в Библии. Это дает дополнительные основания для углубленного изучения этой местности.

