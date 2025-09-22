Экс-депутата Госдумы Руслана Бальбека задержали в КБР по уголовному делу

Экс-депутата Госдумы и бывшего заместителя председателя правительства Крыма Руслана Бальбека задержали в Кабардино-Балкарской Республике.

Как сообщает Главное управление МВД по Республике Крым, задержание связано с уголовным делом, возбужденным по статьям 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации) и 128.1 (клевета) УК РФ. В настоящее время судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Представители МВД уточнили, что предварительное расследование продолжается, однако детали дела пока не раскрываются. Информация о том, что Бальбек был объявлен в розыск, появилась еще 14 августа.

Руслан Бальбек занимал пост вице-премьера правительства Крыма с мая 2014 года до сентября 2016 года, после чего был избран депутатом Госдумы от региона и работал на этом посту до 2021 года.

