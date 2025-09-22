Экс-депутата Госдумы Руслана Бальбека задержали в КБР по уголовному делу

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 40 0

Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Экс-депутата Госдумы Руслана Бальбека задержали

Фото: © РИА Новости/Владимир Трефилов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Экс-депутата Госдумы и бывшего заместителя председателя правительства Крыма Руслана Бальбека задержали в Кабардино-Балкарской Республике.

Как сообщает Главное управление МВД по Республике Крым, задержание связано с уголовным делом, возбужденным по статьям 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации) и 128.1 (клевета) УК РФ. В настоящее время судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Представители МВД уточнили, что предварительное расследование продолжается, однако детали дела пока не раскрываются. Информация о том, что Бальбек был объявлен в розыск, появилась еще 14 августа.

Руслан Бальбек занимал пост вице-премьера правительства Крыма с мая 2014 года до сентября 2016 года, после чего был избран депутатом Госдумы от региона и работал на этом посту до 2021 года.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что суд подтвердил арест Амирханяна по делу об убийстве экс-депутата Украины Кивы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.59
0.42 98.88
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:12
Следим за меню и временем: какие продукты провоцируют бессонницу
16:11
«Не обязан это делать»: отец заморил голодом двухмесячного сына
16:00
«Перед глазами пронеслась вся жизнь»: медики напугали Регину Тодоренко
15:51
В трех судах Москвы объявили пожарную эвакуацию
15:45
Красная угроза: какой силы будет магнитная буря 22 сентября
15:30
Не только финансовые потери: какие поддельные инструменты могут причинить вред

Сейчас читают

Союзник союзнику рознь: США и НАТО не уберегут Турцию от «Великого Израиля»
Баланс света и тьмы: как провести день осеннего равноденствия в 2025 году
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Как провести день осеннего равноденствия: ритуалы и приметы
☀️ Солнечное затмение 21 сентября 2025 — чем опасно
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год