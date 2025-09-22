«Пришлось продать квартиру в Москве»: как Ангарская попала в финансовую пирамиду

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 31 0

Жертвой мошеннической схемы также стала близкая подруга артистки.

Как Ангарская попала в финансовую пирамиду

Фото: © РИА Новости/Нина Зотина

Надежда Ангарская попала в финансовую пирамиду

Российская актриса и певица Надежда Ангарская призналась в эфире федерального канала, что лишилась московской квартиры из-за участия в финансовой пирамиде.

«Я никогда об этом не рассказывала: была пирамида, недоказанная. До сих пор идет следствие. Я была не одна, там было очень много людей. Меня обхаживали года два. Первое время мы получали дивиденды, вкладываешь, получаешь, какие-то денежки, чтобы жить нормально… Если бы не эта ситуация и финансовые недоработки, то я никогда бы себе этого не позволила», — поделилась актриса.

Инцидент произошел в 2018 году, когда знакомый предложил Ангарской инвестировать сбережения в сомнительную схему. По словам звезды, она годами копила на жилье в Москве, в отличие от друзей, тративших деньги на роскошные автомобили и зарубежный отдых. Однако обещанные высокие доходы оказались мифом.

Ситуация особенно драматична на фоне происхождения артистки: Ангарская приехала покорять столицу из Якутии после участия в команде КВН «Дежа Вю». Московская недвижимость стала для нее результатом многолетнего труда и аскетичного образа жизни, что усугубляет тяжесть потери. Финансовые последствия оказались катастрофическими.

«В итоге у меня шесть кредитов и нет квартиры. Мне пришлось продать квартиру, чтобы закрыть все долги и кредитные карты, потому что в этой пирамиде были 4 миллиона, карточки кредитные на 900 тысяч рублей. По тем временам это были большие деньги», — вспоминает артистка.

Лишилась жилья также близкая подруга артистки. Ангарская подчеркнула, что взяла ответственность на себя, не обвиняя посредника, который и сам стал жертвой мошенников.

