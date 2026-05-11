Справедливость есть: сервисам запретили списания после отказа от подписки

Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

Отказаться можно в любой момент, а списанные позже средства обязаны вернуть полностью — кроме платы за истекший период.

Сервисам запретили автоплатежи после отказа от подписки

Роспотребнадзор: сервисы не смогут списывать деньги при отказе от подписки

Онлайн-сервисы и цифровые платформы больше не смогут автоматически снимать средства с пользователей, если те ранее отказались от подписки и использования сохраненных платежных реквизитов. Об этом сообщили на сайте Роспотребнадзора.

«В настоящее время интернет-платформы предлагают приобрести подписки на различные онлайн-сервисы, плата за которые зачастую списывается автоматически и по истечении срока действия договора», — говорится в разъяснении ведомства.

Как следует из сообщения, в закон «О защите прав потребителей» внесена новая норма. Она прямо запрещает применять ранее сохраненные банковские данные для периодических автоплатежей, если клиент уже аннулировал соответствующее согласие.

Изменения затронут все площадки с абонентской моделью — онлайн-кинотеатры, облачные хранилища, системы документооборота и другие подобные сервисы. Компании обязаны предоставить возможность отписаться удобным способом, в том числе полностью дистанционно.

В ведомстве подчеркнули, что потребитель вправе отказаться от услуги в любой момент — даже накануне очередного списания. Если деньги все же ушли после отказа, сервис обязан вернуть их в полном объеме за вычетом оплаты уже использованного периода.

