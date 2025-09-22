Могут только люди: какие профессии никогда не освоит ИИ

Газета.ру: ИИ не сможет заменить врачей, учителей и психологов

Искусственный интеллект (ИИ) не сможет заменить человека в тех профессиях, где важен эмоциональный аспект. Об этом изданию Газета.ру рассказал архитектор Big Data-систем и ИИ-решений Александр Сулейкин.

«Некоторые профессии остаются востребованными благодаря потребности в эмоциональном интеллекте сотрудников, креативности, этическом мышлении и способности принимать решения в нестандартных ситуациях», — отметил эксперт.

К таковым он причислил врачей. По словам специалиста, технологии могут в этой области лишь помочь, например, анализировать симптомы. Однако трактовать данные еще долгое время будут люди, точно так же, как объяснять пациентам диагнозы и принимать решения о лечении.

Все, кто участвуют в воспитании нового поколения, тоже не заменятся роботами, уверен Сулейкин. Ведь образование — это не только передача знаний, это еще и помощь в формировании личности, ценностей и развитие социальных навыков. Поэтому учителей, воспитателей и нянь не променяют на бездушный ИИ.

Те, кто работают с ниши ментальным здоровьем, тоже не попадают в зону риска. Психологи и психотерапевты должны обладать высоким эмоциональным интеллектом, чтобы понимать чувства своих клиентов и пациентов. А ИИ на это не способен.

Творческие профессии в областях, где важен индивидуальный взгляд, опыт, то, что не подделать ИИ, тоже не уйдут целиком на откуп цифровым технологиям.

Для руководителя тоже важны такие способности, которые искусственно не подделать. Например, лидерские качества и умение адаптироваться к нестандартным ситуациям, уверен эксперт.

В зоне риска так называемые «ждуны» заявил специалист. То есть младшие специалисты, на плечах которых лежат рутинные задачи вроде поиска информации, формирования документации и классификаций.

Однако развитие ИИ создает востребованность в специалистах, которых раньше не было.

«Начинают появляться новые профессии, такие как промпт-инженеры — специалисты по работе с нейросетями и их эффективной работе, чтобы ответы были как можно более качественными. Так, уже появляется большое количество курсов по промпт-инжинирингу <…> Появляются также такие роли, как инженеры этического ИИ, которые занимаются обеспечением соответствия решений ИИ нормам морали и правовым стандартам», — добавил Сулейкин.

Специалист подчеркнул, что настоящие эксперты в своей области останутся востребованы даже в эпоху ИИ.

