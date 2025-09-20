Ученые рассказали, как ИИ помогает расшифровывать речь животных

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Исследования показали сходство произнесенных звуков морскими обитателями с гласными и дифтонгами человеческого языка.

Какие исследования ведутся сейчас учеными

Фото: Samuel Lam/AP/ТАСС

Nature: искусственный интеллект помогает расшифровать речь животных

В недавнем исследовании ученые с помощью искусственного интеллекта проанализировали звуки кашалотов и выявили сходство паттернов, аналогичных человеческому языку. Эти исследования дают понимание, как животные могут использовать звук для общения, сообщается в журнале Nature.

Искусственный интеллект помог проанализировать код (звуковые единицы, которые могут изменяться по темпу и ритму — Прим. Ред.), который кашалоты используют для общения. Исследования показали сходство произнесенных звуков морскими обитателями с гласными и дифтонгами человеческого языка. Подобные изменения в частотах могут свидетельствовать о различных эмоциях и намерениях, передаваемых китами.

По мнению лингвиста из Project CETI Гаспера Бегуша, схожесть с человеческими гласными и дифтонгами дает ключ к пониманию, как животные могут «говорить» и какие смыслы они способны передавать.

В настоящее время ученые разрабатывают системы, позволяющие ИИ не только воспринимать и анализировать звуки животных, но и генерировать ответы на их звуки для поддержания диалога.

Успешное налаживание взаимодействия с животными через искусственный интеллект позволит не только глубже понять их поведение, но и лучше заботиться о них в рамках охраны природы и сохранения биологического разнообразия.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что ученые создают ИИ-помощника, способного продвинуть науку.


