Лето в банке: как сохранить ягоды на зиму

Чтобы сохранить ягодный урожай надолго, нужно выбрать правильный метод их обработки. Об этом рассказало агентство URA.RU.

Один из эффективных способов сохранить ягоды, например, шиповник и калину, — сушка. Для этого их нужно убрать в духовку при температуре 50–60 градусов, приоткрыв дверцу для циркуляции воздуха. При таком способе тепловой обработки ягоды пролежат около года. После сушки их рекомендуется хранить в тканевых мешочках или стеклянных банках.

Самым простым способом хранения ягод считается заморозка. Предварительно плоды нужно перебрать, вымыть и обсушить. После этого ягоды выкладываются на поддон в один слой и замораживаются.

После их нужно пересыпать в контейнер или пакет. При таком способе хранения ягоды не слипаются и сохраняют форму.

Также их можно перемолоть и смешать с сахаром или медом.

