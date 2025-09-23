Лето в банке: как сохранить ягоды на зиму

Наслаждаться урожаем можно даже не в сезон! Главное правильно его заготовить.

Как сохранить ягоды на зиму

Чтобы сохранить ягодный урожай надолго, нужно выбрать правильный метод их обработки. Об этом рассказало агентство URA.RU.

Один из эффективных способов сохранить ягоды, например, шиповник и калину, — сушка. Для этого их нужно убрать в духовку при температуре 50–60 градусов, приоткрыв дверцу для циркуляции воздуха. При таком способе тепловой обработки ягоды пролежат около года. После сушки их рекомендуется хранить в тканевых мешочках или стеклянных банках.

Самым простым способом хранения ягод считается заморозка. Предварительно плоды нужно перебрать, вымыть и обсушить. После этого ягоды выкладываются на поддон в один слой и замораживаются.

После их нужно пересыпать в контейнер или пакет. При таком способе хранения ягоды не слипаются и сохраняют форму.

Также их можно перемолоть и смешать с сахаром или медом.

