Клюква, облепиха и виноград: как использовать осенние ягоды для заготовок

Клюква, облепиха и виноград можно использовать для заготовок

Сентябрь приносит последние урожаи ягод, которые отличаются особой ценностью для здоровья. Летние плоды уже собраны, а на смену им приходят кислые, но богатые витаминами ягоды, подходящие для зимних заготовок. Среди них клюква, рябина, облепиха, брусника, черника, голубика, красника и виноград. Подробнее об этом рассказывает URA.RU.

Клюква считается одной из самых полезных ягод сезона. Оптимально собирать слегка недозревшие плоды: они лучше хранятся. Клюкву используют для приготовления морсов, соков, варенья, джемов и компотов. Ягода хорошо сочетается с яблоками и морковью.

Рябина осенью сохраняет горечь, но после первых заморозков вкус становится мягче. Ягоды собирают кистями и хранят в прохладных помещениях. Из рябины готовят варенье, пастилу, настойки и домашнее вино, а сушеные плоды добавляют в чай.

Облепиха известна высоким содержанием витамина С, каротинов и микроэлементов. Сбор ягод сложен из-за колючек, поэтому применяются специальные приспособления. Из облепихи делают варенье, джемы, морсы, соки, а также масло и чай.

Брусника, черника и голубика традиционно собираются в лесах. Эти ягоды используют для заморозки, варенья, джемов, морсов, а также пастилы и сушки. Брусника и черника обладают противовоспалительными свойствами и положительно влияют на зрение и работу почек.

Сентябрь также считается временем винограда. Из него готовят компоты, соки, варенье и желе, часто в сочетании с яблоками и грушами. Виноград богат антиоксидантами и полезен для сердца и сосудов.

Осенние ягоды также помогают укрепить иммунитет в холодное время года. Заготовки из них сохраняют витамины и становятся надежной поддержкой организма зимой.

