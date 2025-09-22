Галкин* задолжал более 500 тысяч рублей за свет в доме в Грязи

К Галкину* поступил иск о взыскании 500 тысяч рублей долга за электроэнергию

Черемушкинский районный суд Москвы принял к производству иск о взыскании задолженности за электроэнергию с комика Максима Галкина*. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

«В производстве Черемушкинского районного суда города Москвы находится гражданское дело по иску АО „Мосэнергосбыт“ к Максиму Галкину о взыскании задолженности за потребленную электроэнергию», — сказано в сообщении.

Размер требований к артисту превышает полмиллиона рублей.

Судебное разбирательство по данному делу назначено на 25 сентября 2025 года. Иск связан с долгом за электричество в доме, расположенном в деревне Грязь Московской области, где проживали Галкин и певица Алла Пугачева.

Данный судебный процесс стал не первым случаем проблем с недвижимостью артистов в Подмосковье. Ранее, 21 февраля, президент Ассоциации владельцев недвижимости Владимир Капустин оценивал стоимость сноса их дома в сорок миллионов рублей.

Будто почувствовав, какой ажиотаж назревает в Москве, из-за границы дала о себе знать певица Алла Пугачева. Она согласилась побеседовать с признанной иноагентом Екатериной Гордеевой* прямо из своего дома в Латвии. Общение растянулось более чем на три часа — столь продолжительного интервью у супруги юмориста до этого никогда не было.

