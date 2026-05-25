«Пролью свет правды»: SHAMAN пообещал раскрыть имена тех, кто желал его молчания

Shaman пообещал раскрыть имена желавших, чтобы он замолчал

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, пообещал в ближайшее время рассказать, кто делал все, чтобы певец замолчал. Видео у здания посольства США с таинственной папкой в руках он опубликовал у себя в Telegram-канале.

«Они хотели, чтобы я молчал. Привет, Россия. Это SHAMAN. Ко мне в руки попала папка со списком фамилий, и очень скоро я пролью свет правды», — заявил Дронов.

Больше никакими подробностями с подписчиками певец не поделился. На видео Ярослав предстал в необычном для себя образе, на нем был черный смокинг.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ярослав Дронов столкнулся с критикой после того, как перекрестился перед своими портретами на выставке художницы Жанны Сивцовой под названием «Я рисую SHAMAN» в Твери. Однако, как заявил артист, его не волнует мнение толпы, он отвечает только перед Богом.

