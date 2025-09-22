«Хорошо, что взяли деньгами»: дочь Турецкого о ситуации с мошенниками

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив

Девушка уже написала заявлению в полицию.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

Дочь Михаила Турецкого передала семейные накопления мошенникам

Дочь народного артиста РФ Михаила Турецкого, Эммануэль, попалась на удочку мошенников и отдала им все свои сбережения. Об этом дочь музыканта рассказала в беседе с 5-tv.ru.

Девушке позвонил якобы сотрудник службы доставки и попросил продиктовать код из СМС. Эммануэль назвала цифры и только после этого поняла, что ее обманули мошенники. Она призналась, что встречала разные виды обмана, но с таким столкнулась впервые.

«Я не знала о том, что сейчас появились более изощренные методы мошенничества. Вот, правда, удивительно, я не видела вообще ни одного подобного кейса», — рассказала дочь Турецкого.

После произошедшего ей отправили некую доверенность, в которой говорилось о том, что все ее счета якобы находятся в распоряжении украинского экстремиста и теперь ее семья находится под угрозой.

Мошенники требовали, чтобы Эммануэль сообщала им обо всех своих действиях. Находясь под давлением аферистов, девушка отдала личные и семейные сбережения некоему курьеру.

«Я рассказала молодому человеку, он сразу рассказал моим родителям. Они очень спокойно отреагировали. Мне правда очень повезло, что у них была адекватная реакция. Как говорят, хорошо, что взяли деньгами», — подытожила Турецкая.

Дочь музыканта уже написала заявление в полицию.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 сентября, для всех знаков зодиака

