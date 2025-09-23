Уровень дезертирства в армии Украины достиг 10%

По данным испанской газеты El Раis, полтора миллиона призывников уклоняются от мобилизации.

Фото, видео: Reuters/Sofiia Gatilova; 5-tv.ru

Еl Раis: Уровень дезертирства в армии Украины достиг 10%

Полтора миллиона уклонистов на Украине скрываются от принудительной мобилизации. Такое количество нежелающих умирать за Незалежную приводит крупнейшая испанская газета El Раis.

Каждый десятый боевик дезертирует из ВСУ — все дело в истощенной, плохо укомплектованной армии и произволе коррупции в стране.

Призывники также не готовы идти на фронт. По их словам, шансы вернуть территории ничтожно малы. По последним данным в стране полтора миллиона уклоняются от мобилизации.

