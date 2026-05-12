Шестеро против одного: как в Харькове проводят мобилизацию

Шестеро силовиков пытались мобилизовать жителя Харькова

Новый случай насильственной мобилизации на Украине. Мужчинам появляться на улицах уже давно небезопасно, поэтому военкомы поджидают их прямо у подъездов. Эти кадры из Харькова. У местного жителя не было никаких шансов скрыться. Шестеро силовиков окружили его и быстро затолкали в микроавтобус.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на фоне нехватки личного состава на Украине звучат предложения отправить на фронт госслужащих. Требования радикалов крепчают: идеолог украинского национализма Дмитрий Корчинский* предлагает ввести диктатуру, разогнать парламент, сократить министерства и ведомства, а освободившихся сотрудников отправить под ружье.

Другая вероятная мера — снижение призывного возраста: сейчас ТЦК отлавливают молодых людей с 25 лет, но предлагается снизить планку до 23 или даже 18 лет. Также рассматривается вариант сокращения числа стратегических предприятий и ужесточения правил бронирования работников. Однако в трудовых коллективах и так нехватка от 30 до 50% сотрудников.

Промышленное производство на Украине безостановочно сокращается: по итогам прошлого года падение составило 2,4%, за первый квартал этого года — еще минус процент.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов.