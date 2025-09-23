Расследовавшего коррупцию в окружении Зеленского журналиста отправили на фронт

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 38 0

Денис Бигус успел рассказать о своей мобилизации.

Пытавшийся разоблачить Зеленского журналист сослан на СВО

Фото: www.globallookpress.com/UK Ministry of Defence

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Расследовавшего коррупцию в окружении Зеленского журналиста Бигуса мобилизовали

Дениса Бигуса, украинского журналиста и главу Bihus.Info, призвали на военную службу в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об получении повестки он рассказал на YouTube-канале своего издания. Отметил, что пока зрители смотрят видео, он, возможно, уже отправится на фронт.

«Мне тут Винницкий военкомат сделал предложение, от которого сложно отказаться, и хотя сейчас, когда я это записываю, я еще гражданский, в тот момент, когда вы это видите, я уже не совсем, как говорят в „тик-токах“, человек в качестве человека», — заявил Бигус.

Проблемы журналиста несложно связать с его деятельностью. Издание Дениса Бигуса прежде опубликовало расследование, касающееся коррупции среди близкого окружения лидера киевского режима Владимира Зеленского. После выхода в свет этой истории Bihus.Info не раз сообщало о давлении со стороны госструктур.

Весной сотрудники издания выяснили, что приближенные президента Украины участвовали в масштабных схемах при строительстве укреплений в прифронтовых зонах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине началась подготовка к мобилизации женщин.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
84.02
0.43 98.96
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:23
«Земля никуда не летит, над нами — купол»: Юрия Лоза усомнился в существовании инопланетян
4:04
Трамп подписал указ о признании движения «Антифа» террористической организацией
3:47
Уровень дезертирства в армии Украины достиг 10%
3:25
В небе над Москвой уничтожены еще шесть беспилотников
3:05
Улица Рубинштейна в Петербурге вновь оказалась в центре скандала
2:49
Расследовавшего коррупцию в окружении Зеленского журналиста отправили на фронт

Сейчас читают

Союзник союзнику рознь: США и НАТО не уберегут Турцию от «Великого Израиля»
Дмитрий Дибров вышел на связь после новостей о ДТП
«Поют и будут петь»: Высоцкий выступил против запрета песен Михаила Круга
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Как провести день осеннего равноденствия: ритуалы и приметы
☀️ Солнечное затмение 21 сентября 2025 — чем опасно
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год