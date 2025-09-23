Общественные слушания могут стать обязательными в России

Общественные обсуждения могут стать обязательными при благоустройстве городов и развитии транспорта в российских регионах. Такой закон сейчас рассматривают в Госдуме. Правда, как это будет работать на деле — пока непонятно. Сейчас учитывать мнение жителей желательно, но необязательно. В итоге выслушать замечания и пожелания готовы, а реализовать на практике — нет. В чем причина, выясняла корреспондент «Известий» Татьяна Леонтьева.

Парк «Оккервиль» в Петербурге благоустраивают третий год. Есть и сцена с амфитеатром, и скейт-площадка, и скамейки с качелями. Но жители недовольны. Говорят, вместо зеленой зоны, о которой многие здесь мечтали, получились бетонные джунгли. А все потому, что проект с жителями не согласовали.

«Были попытки инициативных групп принять участие в обсуждениях. Один раз группу пригласили, это правда, но потом, когда пошли детали проектирования, с которыми жители были не согласны, на последующие обсуждения данную группу не приглашали. Сказали, что они неуместны на таких обсуждениях», — вспоминает Михаил Горохов, житель Кудрово.

Сейчас в парке — очередной этап работ по благоустройству. При этом, у жителей есть важное замечание к проекту: концертная площадка не должна располагаться прямо напротив памятника участникам СВО.

«Прийти к памятнику, где через 200-300 метров танцуют и поют, это не очень хорошая идея, как по мне», — отмечает Ирина Фастикан, жительница Кудрово.

Согласно действующему законодательству, когда реконструкция объекта только планируется, общественное мнение учитывать желательно. Но четких обязательств у муниципалитетов — нет.

Минстрой России рекомендует чиновникам вовлекать жителей в обсуждение проектов благоустройства, однако на практике происходит это далеко не всегда. Часто решения о ремонте дворов, парков и общественных пространств принимаются без учета мнения людей.

В итоге, пожелания тех, для кого задумывали проект, выслушивают лишь формально. По факту, все решения принимаются еще до того, как жители успевают внести свои коррективы. В Госдуме предлагают сделать общественные слушания по вопросам благоустройства обязательными на всех этапах. Представители муниципальной власти относятся к инициативе скептически.

«Пожилые люди хотят больше зелени и меньше машин, и меньше спортивных площадок шумных с детьми. Автовладельцы ищут место, где поставить машину… Нельзя все пытаться зарегулировать», — подчеркивает Всеволод Беликов, Председатель Совета муниципальных образований Санкт-Петербург.

Есть и другое мнение: именно на таких слушаниях жители и власти смогут прийти к единому мнению.

«Всегда будет выбирать масса людей самое верное решение. Также могут быть разработаны и мероприятия для доработки решений. То есть тут в любом случае мы хотя бы выйдем на тот уровень, что у нас люди будут этот выбор делать», — отмечает Вероника Всеволжская, архитектор.

Учитывать мнение граждан нужно и в транспортных вопросах. И тут готовят вторую инициативу: общественные обсуждения предлагают проводить при изменении маршрутов автобусов, троллейбусов и трамваев.

Споры в этой сфере возникают регулярно. Пример: поселок Саперный в Ленинградской области. Полгода назад здесь перенесли автобусную остановку. В итоге расстояние до жилых домов выросло в три раза.

«Ходить долго. Наш дом очень далеко. А если с сумками возвращаюсь, то иду со слезами на глазах», — говорит местная жительница Ольга Артемова.

Люди обращались в различные ведомства, но всегда приходит один ответ: все сделано по ГОСТу.

«Есть же градостроительные нормативные документы, которые определяют, как часто должны идти остановки. Если мы пойдем на поводу у каждого пассажира, который не хочет пройти 150-200 метров пешком, то мы вынуждены будем просто разрушить пассажирские перевозки у нас, и все», — говорит автоюрист Дмитрий Попов.

Возможно, законопроект позволит урегулировать проблемные моменты. Сейчас он — на стадии рассмотрения. Если инициативу одобрят, муниципалитеты будут обязаны утверждать порядок участия жителей в обсуждении на всех этапах: от идеи до реализации.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.