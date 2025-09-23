Чем опасен для детей тренд «улыбка Джокера» — мнение пластического хирурга

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 31 0

Подростки готовы наносить себе травмы ради выразительной внешности — как из комикса.

Фото: Кадр из х/ф «Темный рыцарь». реж.: Кристофер Нолан, 2008г.

Хирург Карапетян: улыбка Джокера у ребенка может вызвать инфекцию

Следование трендам порой заставляет людей идти на безумства. Дети также часто становятся жертвами сомнительной моды. Например, на «улыбку Джокера». Чтобы походить на героя комикса, подростки берутся за лезвия и корректируют данное природой, а потом сталкиваются с последствиями.

Родители, заметившие следы вмешательства, должны немедленно отвести ребенка к врачу. Такими следами могут стать покраснение, опухание, кровотечение в уголках губ. Об этом журналистам издания Газета.ру сказал пластический хирург, врач-хирург высшей категории, доктор медицинских наук и профессор Георгий Карапетян.

«Необходимо в срочном порядке обратиться за медицинской помощью к любому хирургу. Это следует сделать для того, чтобы просто правильно проводить обработки и перевязки, ускорив первичное заживление и предотвратив возможное инфицирование», — подчеркнул доктор.

По мнению Карапетяна, одной медпомощи может оказаться мало. В дополнение к лечению стоит добавить и консультацию с психологом или психотерапевтом. Поддержка специалиста особенно понадобится тем, кто не может самостоятельно вразумить чадо и убедить его избегать опасных трендов.

Помимо прочего, проблемы могут возникнуть, если поврежденная кожа зарубцуется, и в процессе заживления сохранится деформация тканей. В этом случае вернуть ребенку здоровую улыбку поможет только пластический хирург. Чтобы восстановить внешний вид и функциональность, может потребоваться не одна, а целая серия операций.

«Всем, только планирующим „украсить“ свое лицо „улыбкой Джокера“, можно дать совет хорошо подумать. Последствия могут быть самыми печальными, а для их исправления потребуется немало времени, сил и денежных средств… Человек может столкнуться с трудностями при открывании рта, пережевывании пищи, дикции, пении», — заключил Карапетян.

По мнению хирурга, главная опасность тренда в том, что разрезы делают далекие от медицины люди, часто несовершеннолетние. Они не всегда пользуются антисептиками и рискуют занести в рану инфекцию. В области носогубного треугольника она может вызвать тромбоз внутренних сосудов. А если тромб попадет в головной мозг — это летальный исход.

Далеко не все пластические хирурги возьмутся исправлять «улыбку Джокера», потому что в зоне, где слизистая полости рта переходит в обычную кожу, очень трудно соотнести линию разреза, его глубину и последующий сбор тканей, а также избежать осложнений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие пластические операции будут в тренде осенью 2025 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Чем опасен для детей тренд «улыбка Джокера» — мнение пластического хирурга
