В Израиле вступил в силу закон о смертной казни для террористов. Подобную поправку к указу о мерах безопасности на Западном берегу реки Иордан подписал командующий Центральным военным округом генерал-майор Ави Блот. Об этом сообщило израильское министерство обороны, пишет РИА Новости.

Указание последовало от министра обороны Исраэля Каца. Данная поправка позволит применять на практике недавно принятый парламентом Израиля закон о смертной казни для террористов в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега — Прим. ред.)

В ведомстве подчеркнули, что подобный закон — изменение политики Израиля после атаки палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года.

Как ранее писал 5-tv.ru, в начале апреля в Израиле приняли закон, который вызвал множество вопросов и споров на международной арене относительно справедливости и независимости судебной системы.

Речь идет о казне палестинцев, проживающих на Западном берегу реки Иордан, которых будут судить военные трибуналы, а не гражданские суды.

При этом израильтян, обвиняемых в преступлениях на Западном берегу, будут судить в гражданских судах, что подчеркивает этнические различия в законоприменении.

Такое решение вызвало резкую критику со стороны международных правозащитных организаций и ООН. По их мнению, в Израиле статья «терроризм» трактуется слишком широко. Например, обвинения могут включать брошенный камень в военного, участие в акциях протеста и репосты в социальных сетях.

