Пушилин: российские военные вышли к селу Пискуновка под Краматорском в ДНР

Анастасия Антоненко

Эти территории признаны одними из главных укрепленных районов ВСУ и важнейшим логистическим центром вражеских сил.

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Российские военные после освобождения села Кривая Лука вышли к населенному пункту Пискуновка на славянско-краматорском направлении в ДНР. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

«После освобождения села Кривая Лука подразделения вышли к Пискуновке», –написал он в мессенджере МАКС.

Славянско-Краматорская агломерация признана одним из главных укрепленных районов ВСУ и важнейшим логистическим центром вражеских сил. Через эти города проходят основные железнодорожные и автомобильные пути, обеспечивающие снабжение украинской группировки в Донбассе.

Освобождение Славянска и Краматорска станет ключом к контролю над Донбассом — откроет российским войскам оперативный простор для дальнейших действий, в том числе в направлении Днепра и Запорожской области.

Контроль над этими территориями значительно укрепит российские позиции и ускорит продвижение вглубь региона, что принесет успехи в рамках специальной военной операции.

В этот же день стало известно, что российские войска зачистили село Кривая Лука на подступах к Славянску, продолжая наступление в рамках специальной военной операции.

Село, расположенное в низине и окруженное высотами, было освобождено после массированного применения беспилотников и артиллерии. Российские подразделения продвинулись к Славянску с двух направлений, полностью отрезав пути снабжения ВСУ.

Критическая ситуация для украинских боевиков в виде острой нехватки боеприпасов и продовольствия наблюдается в Константиновке и других населенных пунктах.

