Житель ДНР погиб в результате атаки вражеского беспилотника

В результате атаки украинских беспилотников на ДНР один человек погиб, еще четверо жителей получили ранения. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин на своей странице в мессенджере МАКС.

«В Луганском городского округа Дебальцево в результате атаки ударного БПЛА ВФУ погиб мужчина 1993 г. р. Выражаю искренние соболезнования семье и близким погибшего», — написал он в личном блоге.

Остальным пострадавшим из разных населенных пунктов республики оказывается медицинская помощь. Кроме того, в ДНР повреждены два гражданских объекта и несколько автомобилей — два легковых и два грузовых.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате атаки беспилотников ВСУ по Московской области погиб житель Индии, еще трое получили ранения. Об этом сообщило посольство Индии в России. Дипломаты посетили место происшествия и встретились с пострадавшими в больнице, а также находятся в контакте с местными властями для организации помощи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС