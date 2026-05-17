Житель ДНР погиб в результате атаки вражеского беспилотника

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 42 0

Еще четыре человека получили ранения.

Сколько человек пострадало в результате удара ВСУ по ДНР

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В результате атаки украинских беспилотников на ДНР один человек погиб, еще четверо жителей получили ранения. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин на своей странице в мессенджере МАКС.

«В Луганском городского округа Дебальцево в результате атаки ударного БПЛА ВФУ погиб мужчина 1993 г. р. Выражаю искренние соболезнования семье и близким погибшего», — написал он в личном блоге.

Остальным пострадавшим из разных населенных пунктов республики оказывается медицинская помощь. Кроме того, в ДНР повреждены два гражданских объекта и несколько автомобилей — два легковых и два грузовых.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате атаки беспилотников ВСУ по Московской области погиб житель Индии, еще трое получили ранения. Об этом сообщило посольство Индии в России. Дипломаты посетили место происшествия и встретились с пострадавшими в больнице, а также находятся в контакте с местными властями для организации помощи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+24° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
73.13
-0.01 85.18
-1.11
Прическа на удачу и деньги: лунный гороскоп стрижек на лето 2026 для знак...

Последние новости

22:39
Почему вы плохо спите: названы главные привычки, которые нарушают сон
22:22
Тела мужчины и женщины нашли в московской квартире
22:01
Житель ДНР погиб в результате атаки вражеского беспилотника
21:39
Белый дом: Китай и США против того, чтобы у Ирана было ядерное оружие
21:21
«Часики тикают»: Трамп призвал Иран поторопиться со сделкой с США
21:04
В День борьбы с гипертонией врач назвала полезные продукты для сердца и сосудов

Сейчас читают

ФК «Зенит» стал 11-кратным чемпионом России по футболу
«Двойка — не трагедия»: как научить ребенка не бояться плохих оценок
В Мытищах двое мужчин погибли из-за обломков беспилотника
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео