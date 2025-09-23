Госдолг Великобритании при Стармере вернулся к пиковым значениям

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 22 0

В последний раз такой показатель был во время пандемии COVID-19.

Какой госдолг у Великобритании

Фото: Reuters/Toby Melville

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Государственный долг Великобритании в период премьерства Кира Стармера достиг уровней, последний раз наблюдавшихся во время пандемии COVID-19, на фоне стагнации экономики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные, попавшие в распоряжение агентства.

По состоянию на конец июля 2025 года показатель составил 96,1% от ВВП, приблизившись к пиковым значениям 96,6% процента в 2020 году и 96,4% — в 2021 году.

Средний уровень госдолга при Стармере, возглавившем правительство в 2024 году, в настоящее время составляет 96%, что превышает аналогичные показатели его предшественников: 95,5% при Риши Сунаке, 92,8% при Борисе Джонсоне и 81,93% при Терезе Мэй.

Рост долговой нагрузки происходит на фоне низких темпов роста экономики — по итогам 2024 года ВВП увеличился всего на 1,1%, а прогноз МВФ на текущий год предполагает рост лишь 1,2%.

Таким образом, средний экономический рост при Стармере оказался минимальным за последние годы, если не учитывать кризисные периоды правления Гордона Брауна (июнь 2007 — май 2010) и Бориса Джонсона (июнь 2012 — сентябрь 2022 года). Стагнация экономики в сочетании с растущим госдолгом создает серьезные вызовы для финансовой стабильности страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал о массовых протестах во Франции.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
84.02
0.43 98.96
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:48
«Пальчиком поманил — уже твоя»: кто попадается на удочку брачных аферистов
7:45
«Огромная честь»: экс-помощница Байдена о получении российского гражданства
7:30
«Ланцетом» по позициям врага. Лучшее видео из зоны СВО
7:20
Госдолг Великобритании при Стармере вернулся к пиковым значениям
7:15
«Встретил в хлебном магазине»: Стержаков раскрыл секрет семейного счастья
7:06
Мужчина попытался ослепить пилота вертолета Дональда Трампа лазерной указкой

Сейчас читают

Союзник союзнику рознь: США и НАТО не уберегут Турцию от «Великого Израиля»
«Поют и будут петь»: Высоцкий выступил против запрета песен Михаила Круга
С ребенком на руках: какую удаленную работу искать мамам в декрете
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Как провести день осеннего равноденствия: ритуалы и приметы
☀️ Солнечное затмение 21 сентября 2025 — чем опасно
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год