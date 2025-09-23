«Огромная честь»: экс-помощница Байдена о получении российского гражданства

Экс-помощница Байдена прокомментировала получение гражданства РФ

Тара Рид, бывшая помощница сенатора Джо Байдена, официально получила гражданство России согласно указу президента страны Владимира Путина. В интервью RT она рассказала, что быть россиянкой — честь для нее.

«Переезд в Россию был для меня вынужденным шагом, но потом я так в нее влюбилась, что теперь хочу остаться. <…> Быть гражданкой России для меня — огромная честь», — поделилась Рид.

При оформлении документов она сменила имя на Александра Тара МакКейб. Рид отметила, что конгрессмен Мэтт Гетц поддержал ее решение остаться в России ради безопасности. Теперь она планирует активно изучать русский язык и адаптироваться к новой жизни.

«Помню, когда я через все это проходила, надо мной и над моей семьей нависала опасность, исходившая со стороны американских властей, со стороны режима Байдена», — заявила Рид.

Поводом для запроса политического убежища стали обвинения Рид в сексуальных домогательствах со стороны Байдена, которые привели к травле в американских СМИ. Она переехала в Россию в мае 2023 года. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что РФ является свободной страной, открытой для всех народов.

