Страдала от шопоголизма: женщина убила мужа и двух сыновей

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 34 0

Она обкрадывала своих работодателей.

Женщина убила мужа и сыновей и покончила с собой в США

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

People: Убившая мужа и сыновей женщина страдала от шопоголизма

Жительница штата Нью-Гэмпшир Эмили Лонг украла более 660 тысяч долларов (около 55,5 миллиона рублей) у своего работодателя, так как она страдала от шопоголизма. Затем она убила мужа, двоих сыновей и покончила с собой. Единственный выживший — младший сын пары — был найден невредимым. Об этом сообщило издание People.

Расследование выявило, что у Эмили была зависимость от импульсивных покупок, о чем она сама писала в соцсетях. В TikTok Лонг делилась переживаниями об онкологии мужа и финансовыми трудностями, а за несколько дней до трагедии опубликовала видео о распродаже имущества.

«Жить в рамках бюджета — это преступление против человечества», — рассказывала она в блоге.

Владелец сети ресторанов Дерек Фишер, у которого работала Лонг, сообщил, что планировал встретиться с ней 11 августа для обсуждения финансовых нарушений, но она не явилась. Он отметил, что каждый день, приходя в ресторан, он видел ее с посылками с маркетплейсов. Через неделю семья была обнаружена мертвой.

Ранее Эмили уже сталкивалась с обвинениями в краже. В 2016 году она украла 11 тысяч долларов (около 924 тысяч рублей) у своего предыдущего работодателя.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
84.02
0.43 98.96
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:39
Соседи не знали о беременности: американка тайно родила четверых детей и убила их
10:30
Систему маркировки ИИ-контента представят в ближайшие месяцы
10:25
Нашли на козырьке: девочка выпала из окна квартиры на 10-м этаже на западе Москвы
10:15
ВС РФ нанесли удар дронами по инфраструктуре аэродрома ВСУ в Сумской области
10:05
Банк России начал работу над новой банкнотой номиналом 500 рублей
9:58
«Люди помешаны на сексе»: сиамские близнецы рассказали об интимной жизни в браке

Сейчас читают

Союзник союзнику рознь: США и НАТО не уберегут Турцию от «Великого Израиля»
С ребенком на руках: какую удаленную работу искать мамам в декрете
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости