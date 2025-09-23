Страдала от шопоголизма: женщина убила мужа и двух сыновей

People: Убившая мужа и сыновей женщина страдала от шопоголизма

Жительница штата Нью-Гэмпшир Эмили Лонг украла более 660 тысяч долларов (около 55,5 миллиона рублей) у своего работодателя, так как она страдала от шопоголизма. Затем она убила мужа, двоих сыновей и покончила с собой. Единственный выживший — младший сын пары — был найден невредимым. Об этом сообщило издание People.

Расследование выявило, что у Эмили была зависимость от импульсивных покупок, о чем она сама писала в соцсетях. В TikTok Лонг делилась переживаниями об онкологии мужа и финансовыми трудностями, а за несколько дней до трагедии опубликовала видео о распродаже имущества.

«Жить в рамках бюджета — это преступление против человечества», — рассказывала она в блоге.

Владелец сети ресторанов Дерек Фишер, у которого работала Лонг, сообщил, что планировал встретиться с ней 11 августа для обсуждения финансовых нарушений, но она не явилась. Он отметил, что каждый день, приходя в ресторан, он видел ее с посылками с маркетплейсов. Через неделю семья была обнаружена мертвой.

Ранее Эмили уже сталкивалась с обвинениями в краже. В 2016 году она украла 11 тысяч долларов (около 924 тысяч рублей) у своего предыдущего работодателя.

