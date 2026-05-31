Убийца и писатель-фантаст: двойная жизнь участника банды «чистильщиков» Семена Ермолинского

Известный писатель-фантаст из Минска оказался жестоким убийцей

Один из самых разыскиваемых убийц России 13 лет скрывался под чужим именем на территории Белоруссии. Семен Ермолинский, боец банды с Урала, на счету которой четырнадцать убийств. Когда подельников накрыли, Ермолинский бежал, но не затаился. Нет. Он стал писателем. Сочинял мрачные фантастические хорроры. Писал ярко. Особенно удавались сцены насилия, будто с натуры. И ведь действительно с натуры. Умер от COVID-19. Так и обнаружили, что это за писатель.

Но вот вопрос, который делает эту историю по-настоящему актуальной. Если по тексту можно определить, что это написала нейросеть, можно ли вычислить так убийцу-графомана? Ведь таких на самом деле немало. Тяга к насилию очень часто сопровождается тягой к саморазоблачению. Корреспондент «Известий» Наталья Оскерко продолжит.

Эти жуткие годы в Екатеринбурге помнит каждый. Весь город в страхе держала банда неонацистов.

Они называли себя «чистильщиками» и «санитара общества». В качестве оружия — молотки и ножи. Жертвами становились все, кто попадался — от мигрантов до успешных предпринимателей. По данным следствия, на счету у банды не меньше 14 убийств и около пяти покушений.

«Они и ножами тыкали жертву несчастную, и на голове прыгали, ломали суставы. Это убийства с особой жестокостью», — рассказал бывший оперативный сотрудник Михаил Игнатов.

А входили в эту ОПГ не отморозки с улицы, а местные мажоры: юрист, сын представителя администрации губернатора, несовершеннолетняя студентка и даже сотрудник полиции. Их раскрыли в 2012 году, когда жертвой стал предприниматель из США, и к расследованию подключился Интерпол. Задержали главаря-юриста Василия Федоровича, а тот оперативно сдал товарищей.

Десяти фигурантам назначили сроки от девяти лет до пожизненного. И только одному удалось чудесным образом скрыться. Петербуржец Семен Ермолинский, он же Генрих Ленинградский. Сын гроссмейстера, выпускник техникума авиаприборостроения. С юности увлекался ножевым боем и торговал холодным оружием. А в 2011-м, когда приехал к товарищу на Урал, попал в очень уж плохую компанию — ту самую банду «чистильщиков».

После таинственного исчезновения Ермолинский стал самым разыскиваемым преступником России. Эта красная метка на ориентировке означает «особо опасен». А хладнокровный убийца скрывался в Белоруссии. Да в общем-то не особо и скрывался.

Вот он — дает интервью, только представляется уже не как Семен Ермолинский. Андрей Миллер, или Блас. Якобы начинающий писатель из Москвы, автор хоррор-рассказов, популяризатор истории, специалист по Позднему Средневековью. Всегда в маске и шляпе, с целой армией поклонников.

«Он в личном общении был довольно-таки невыносимый парень. Лицо его не видел никто», — поделился журналист, друг Андрея Миллера Евгений Норин.

Годами он почти не выходил из своей съемной квартиры в Минске, зато вел активную виртуальную жизнь. Регулярно постил в соцсетях, участвовал в подкастах, писал рассказы и даже начал пару романов. Правда вскрылась в 2023 году, когда загадочный Блас умер от последствий COVID-19.

Он просто боялся обращаться к врачам, ведь те могли раскрыть его страшную тайну. Этот памятник на петербургском кладбище установили поклонники. Причем на надгробии сразу обе фамилии.

То, что писатель Миллер — это душегуб Ермолинский, стало известно, потому что свой настоящий паспорт он хранил вместе с поддельным в шкафу. И тут поклонники на любимые рассказы посмотрели совсем иначе.

Это сейчас очевидно, что среди описаний вымышленных государств, войн и терроризма фигурируют циничные подробности реальных преступлений.

«Им хочется этой славы, хочется переживать эти ощущения, они немножечко возвращаются в момент этого эмоционального накала и получают от этого удовольствие», — отметил психиатр Василий Шуров.

История знает немало подобных эпизодов. Американская писательница Нэнси Крэмптон Брофи опубликовала эссе «Как убить своего мужа», а потом действительно убила супруга по своему же сценарию. Писательство — типичное поведение маньяков. И Миллер-Ермолинский не стал исключением. Вот только вычислить убийцу по тексту — нереально. Ведь в литературе есть место всему.

«Даже такие сцены, они есть и у других авторов, которые совершенно точно никого никогда в жизни не убивали, так что это ни о чем совершенно не говорит», — сказал писатель-фантаст Роман Давыдов.

Особо выраженного писательского таланта в произведениях Миллера профессиональные фантасты не увидели. А вот письменные признания Ермолинского — вполне. И только мать умершего — нашей редакции удалось с ней связаться — до сих пор уверяет: никакой банды не было. Да и не преступления это вовсе.

«Он что плохого сделал? Они убили этого наркодилера — ну правильно сделали, ебургские менты слепили из них банду, потому что это получилось громкое дело. Семен был в Ебурге три раза в жизни, три раза по три дня, какая банда», — заявила мать Семена Ермолинского Валентина.

Только сейчас стало понятно, что он не написал, а описал убийство, потому что несколько лет ушло на ДНК-экспертизы. Уголовное преследование участника банды неонацистов Ермолинского прекращено.

