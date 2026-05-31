Спасение от жары: где можно искупаться летом 2026 года в Москве

Пляжный сезон в Москве начинается с 1 июня

Летом москвичам доступны десятки мест отдыха у воды, однако загорать и купаться — не одно и то же. На одних площадках можно устроить пикник, позагорать или прогуляться по берегу, но заходить в воду запрещено. На других официально организованы зоны купания со спасателями, буйками и обследованным дном.

Согласно правилам, утвержденным Правительством Москвы, купальный сезон в городских зонах отдыха ежегодно проходит с 1 июня по 1 сентября с 09:00 до 21:00. Перед открытием пляжа специалисты обязаны исследовать воду, песок и питьевую воду из фонтанчиков, обработать территорию от клещей и насекомых, убрать мусор и провести водолазный осмотр дна. Для зоны купания также требуется санитарно-эпидемиологическое заключение.

Где можно будет купаться в Москве

Статус московских пляжей необходимо проверять непосредственно перед поездкой: в зависимости от результатов лабораторных анализов одни зоны допускают к купанию, а другие временно переводят в режим отдыха без захода в воду.

К числу самых известных оборудованных зон отдыха с купанием в Москве традиционно относятся:

Серебряный бор-2 в Северо-Западном административном округе;

Серебряный бор-3 в Северо-Западном административном округе;

зона отдыха «Тропарево» на улице Академика Виноградова;

Мещерское в Западном административном округе;

озеро Белое в Восточном административном округе;

Путяевский пруд № 1 в парке «Сокольники»;

зоны отдыха на водоемах Зеленограда — Черное озеро, Школьное озеро и Большой городской пруд.

В список городских зон отдыха, связанных с купанием, также входят пляж «Левобережный», Большой Садовый пруд, Головинские пруды и пляж «Динамо». Однако их допуск к купанию зависит от качества воды и песка в конкретный период сезона.

Например, в июле 2025 года Роспотребнадзор разрешал купаться только в четырех зонах: в Серебряном бору-2, Серебряном бору-3, Путяевском пруду № 1 и Тропареве. В других местах действовали временные ограничения либо проводились повторные исследования воды.

Серебряный бор: пляж на Москве-реке среди сосен

Серебряный бор остается одним из самых популярных пляжных направлений столицы. Он расположен в районе Хорошево-Мневники и сочетает близость к городу с ощущением отдыха на природе.

В купальный сезон москвичи выбирают пляжи Серебряный бор-2 и Серебряный бор-3. Здесь традиционно оборудуют участки для отдыха у воды, кабинки для переодевания, туалеты, спортивные и детские площадки.

При этом перед поездкой важно проверить, разрешено ли купание именно в выбранный день. Даже привычный официальный пляж могут временно закрыть для плавания после неудовлетворительных результатов анализа воды.

Тропарево: пляж для отдыха на юго-западе Москвы

Зона отдыха «Тропарево» находится на улице Академика Виноградова, дом 12. Это одно из самых известных мест для летнего отдыха на юго-западе столицы.

Территория подходит для семейных прогулок и отдыха у воды. В прошлые сезоны Тропарево неоднократно входило в перечень зон, где после проверки разрешалось купание.

Однако вода в городском пруду требует регулярного контроля. Если анализы выявят несоответствие санитарным требованиям, на территории устанавливают знаки о запрете купания до получения новых удовлетворительных результатов.

Мещерское: пляж на западе столицы

Зона отдыха «Мещерское» расположена возле Мещерского пруда на западе Москвы. В теплое время года сюда приезжают ради песчаного берега, прогулок и возможности провести день у воды без выезда за город.

Мещерское также относится к зонам, где купание возможно только после официального допуска. В отдельные периоды прошлых лет его открывали для плавания, а в другие — временно закрывали из-за качества воды.

Именно поэтому ориентироваться только на прошлогодние списки нельзя: перед поездкой следует посмотреть актуальное сообщение Роспотребнадзора или информацию на городских ресурсах.

Белое озеро и Путяевский пруд

Белое озеро в районе Косино-Ухтомский — одно из известных мест летнего отдыха на востоке Москвы. У водоема оборудована береговая зона, а в отдельные периоды сезона после санитарных проверок там разрешают купание.

Путяевский пруд № 1 находится в парке «Сокольники». В 2025 году после завершения необходимых работ и получения результатов исследований его включали в число мест, доступных для купания.

Для жителей востока Москвы эти две зоны могут стать альтернативой поездке в Серебряный бор или Тропарево, однако их статус летом 2026 года также необходимо проверять непосредственно перед посещением.

Где купаться в Зеленограде

В Зеленоградском административном округе к традиционным зонам отдыха с купанием относятся Большой городской пруд, Черное озеро и Школьное озеро.

Эти площадки популярны у жителей округа благодаря пляжным территориям и возможности не ехать за отдыхом к воде в центр Москвы. Однако, как и в случае с другими городскими водоемами, разрешение на купание зависит от результатов санитарных исследований.

Если возле воды установлен запрещающий знак, входить в нее нельзя, даже если пляж выглядит благоустроенным, а другие отдыхающие продолжают плавать.

Почему на пляже могут внезапно запретить купание

Разрешение на купание не выдается один раз на все лето. В течение сезона качество воды регулярно проверяют. Оно может ухудшиться после сильных дождей, продолжительной жары, цветения воды или попадания загрязнений.

По новым московским правилам, если вода перестает соответствовать санитарным нормативам, на пляже должны незамедлительно запретить купание. Информацию об ограничении размещают на стендах возле водоема, на сайтах правообладателей территории, районных управ и префектур.

Возобновить купание можно только после получения удовлетворительных результатов повторных исследований и согласования с территориальным отделом Роспотребнадзора.

Как понять, что на пляже можно купаться

На официальной зоне отдыха с разрешенным купанием должны быть оборудованы безопасный подход к воде, обозначенная буйками акватория и территория, подготовленная к приему отдыхающих.

Перед открытием сезона дно проверяют водолазы: они убирают стекло, острые камни, коряги и другие опасные предметы. Согласно правилам Москвы, в детской зоне купания глубина должна составлять преимущественно 0,4–0,5 метра, а на участке для тех, кто не умеет плавать, — не более 1,2 метра.

На пляже также нужно обратить внимание на информационные щиты. Если установлен знак «Купание запрещено», заходить в воду нельзя независимо от погоды и количества отдыхающих на берегу.

Где нельзя купаться в Москве

Купаться нельзя в необорудованных прудах, реках, фонтанах, технических водоемах и на территориях, где установлены запрещающие знаки.

Особенно опасны места без проверенного дна и спасателей: под водой могут находиться ямы, арматура, стекло, коряги или сильные течения. Кроме того, визуально чистая вода не гарантирует отсутствия бактерий и других загрязнений.

Патриаршие пруды, Голицынский пруд, Екатерининский пруд, Новодевичьи пруды и многие другие популярные городские водоемы предназначены для прогулок и отдыха у воды, но не для плавания, если на них нет официального допуска к купанию.

Как проверить пляж перед поездкой

Перед тем как отправиться купаться, москвичам стоит проверить актуальную информацию на сайте московского управления Роспотребнадзора и городском портале mos.ru. Именно там публикуют сведения о состоянии зон отдыха и временных запретах.

Особенно важно делать это после сильных дождей, аномальной жары или при поездке с детьми. Статус водоема может измениться за несколько дней: пляж, где купались в начале лета, в разгар сезона могут временно закрыть для плавания.

Купальный сезон в Москве продлится с 1 июня по 1 сентября. Однако безопасный отдых у воды начинается не с выбора красивого пляжа, а с проверки, разрешено ли на нем купание в конкретный день.

