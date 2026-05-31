Восемь человек погибли и 33 пострадали в ДТП с автобусом в Турции

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 44 0

Трагедия произошла в районе Сарайкей провинции Денизли на трассе Денизли-Айдын.

На юго-западе Турции загорелся пассажирский автобус

Фото: www.globallookpress.com/Walter G. Allgöwer

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Турции пассажирский автобус врезался в ограждение и загорелся

На юго-западе Турции пассажирский автобус врезался в ограждение, после чего загорелся. В результате погибли восемь человек, в том числе младенец. Об этом сообщила газета BirGün.

«В районе Сарайкей провинции Денизли пассажирский автобус, принадлежащий туристическому управлению Памуккале и следовавший из Измира в Анталью, врезался в ограждение на трассе Денизли-Айдын», — сказано в статье.

После получения сообщения на место происшествия были направлены бригады скорой помощи и пожарные.

По данным издания, в результате ДТП погибли восемь человек, включая водителя. Среди жертв — девятимесячный ребенок. Отец мальчика также погиб. Еще 33 человека получили ранения разной степени тяжести. Пострадавших доставили в ближайшие больницы.

Причина аварии выясняется. После того, как сгоревший автобус убрали с места трагедии, дорога для движения вновь была открыта.

Ранее в Турции автобус с российскими туристами попал в ДТП. Авария произошла 23 мая в курортном городе Белдиби. Автобус наехал на препятствие и перевернулся. Пострадали 14 человек. Погибших нет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.02
-0.35 82.64
-1.05
Деньги польются рекой: финансовый гороскоп для знаков зодиака на июнь 202...

Последние новости

10:00
На ЗАЭС заявили о риске радиоактивной катастрофы из-за ударов украинских дронов
9:40
В Иране пообещали привлечь к ответственности США за удар по школе в Минабе
9:30
Спасение от жары: где можно искупаться летом 2026 года в Москве
9:21
Восемь человек погибли и 33 пострадали в ДТП с автобусом в Турции
9:01
Убийца и писатель-фантаст: двойная жизнь участника банды «чистильщиков» Семена Ермолинского
8:40
Трамп: Иран готов отказаться от создания и покупки ядерного оружия

Сейчас читают

Путь Матвея Сафонова: от воспитанника «Краснодара» до победителя Лиги чемпионов
«Врачи без границ» назвали ситуацию с Эболой в Африке крайне тревожной
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
Троица 2026: что можно и нельзя делать, как правильно молиться и нужно ли ходить на кладбище

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео