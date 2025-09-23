Соседи не знали о беременности: американка тайно родила четверых детей и убила их

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 13 0

Останки были найдены в ее доме.

В США женщина тайно родила четырех детей и убила их

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

People: американка тайно родила четырех детей и убила их

Жительница штата Пенсильвания Джессика Моут тайно родила и скрыла тела четырех младенцев. Об этом сообщило издание People со ссылкой на местные СМИ.

Женщина 39 лет была выселена из дома, где 30 сентября при осмотре были обнаружены останки: один ребенок находился в шкафу, остальные — на чердаке в мешках. Соседи, часто помогавшие с двумя старшими сыновьями женщины, утверждают, что не подозревали о беременностях Моут.

«Это просто зло. Это ненормально. Здесь сплоченное сообщество. Все заботятся друг о друге. За ее двумя мальчиками присматривал весь район», — заявил сосед Кармен Феликс.

Согласно судебным документам, Моут созналась полиции в детоубийствах. В одном случае она оставила новорожденного в унитазе до прекращения признаков жизни, в другом — удерживала младенца в полотенце до остановки дыхания. Двое других детей были рождены и спрятаны на чердаке ранее.

Полиция намерена изучить медицинские записи и опросить окружение женщины, включая заключенного мужа. Моут обвиняется в умышленном и непредумышленном убийстве, сокрытии смерти детей и надругательстве над трупом. Ранее предъявленные обвинения были пересмотрены, а сама она содержится под стражей без права залога.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
84.02
0.43 98.96
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:39
Соседи не знали о беременности: американка тайно родила четверых детей и убила их
10:30
Систему маркировки ИИ-контента представят в ближайшие месяцы
10:25
Нашли на козырьке: девочка выпала из окна квартиры на 10-м этаже на западе Москвы
10:15
ВС РФ нанесли удар дронами по инфраструктуре аэродрома ВСУ в Сумской области
10:05
Банк России начал работу над новой банкнотой номиналом 500 рублей
9:58
«Люди помешаны на сексе»: сиамские близнецы рассказали об интимной жизни в браке

Сейчас читают

Союзник союзнику рознь: США и НАТО не уберегут Турцию от «Великого Израиля»
С ребенком на руках: какую удаленную работу искать мамам в декрете
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Как провести день осеннего равноденствия: ритуалы и приметы
☀️ Солнечное затмение 21 сентября 2025 — чем опасно
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год