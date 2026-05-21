Капризничал? Мать замучила сына и спрятала его тело в холодильнике отеля

AZ Family: в США мать замучила сына и спрятала его тело в холодильнике отеля

В американском штате Аризона 31-летняя женщина убила полуторагодовалого сына и хранила его тело в холодильнике. Об этом сообщило AZ Family.

Злоумышленница самостоятельно обратилась в экстренную службу, признавшись в содеянном. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили останки малыша в морозильной камере гостиничного номера.

Труп находился в пластиковом контейнере и был дополнительно упакован в сумку. Согласно показаниям задержанной, инцидент произошел еще в конце апреля, когда плач ребенка вызвал у нее приступ раздражения.

По словам женщины, 29 апреля она в гневе бросила капризничающего сына в кроватку. После этого состояние мальчика резко ухудшилось: его рвало, он отказывался от еды и выглядел крайне слабым.

Мать не стала обращаться за медицинской помощью и не сообщила о случившемся близким. Она опасалась, что ее привлекут к ответственности.

В начале мая, когда женщина вернулась из медицинского учреждения после проверки на употребление запрещенных веществ, она нашла ребенка мертвым. Вместо того, чтобы вызвать полицию, она решила спрятать останки в холодильник, где они пролежали около двух недель.

Следствие устанавливает мотивы, которые заставили женщину сознаться в содеянном спустя столь длительное время. Известно, что у американки уже имелись серьезные проблемы с законом. За ее плечами числятся судимости за нападение с применением оружия, управление автомобилем в нетрезвом виде, а также намеренную порчу чужого имущества и хулиганство.

На момент совершения преступления ее старшие дети находились на занятиях в школе, что позволило ей некоторое время скрывать смерть младшего сына. Расследование данного дела продолжается. Женщине грозит длительный тюремный срок за издевательства и убийство несовершеннолетнего.

