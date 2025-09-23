Банк России начал работу над новой банкнотой номиналом 500 рублей

Купюра будет выполнена в сиренево-фиолетовых оттенках и посвятят ее Пятигорску.

Какой будет новая купюра номиналом 500 рублей

Фото: Максим Стулов/ТАСС

Банк России приступил к созданию новой банкноты номиналом 500 рублей. Об этом 23 сентября в интервью РИА Новости сообщил заместитель председателя Центробанка Сергей Белов.

«Да, мы начали работать над созданием банкноты номиналом 500 рублей. <…> Новая пятисотка будет выполнена в сиренево-фиолетовых оттенках, как и ее предшественница», — рассказал представитель ЦБ.

По его словам, Центробанк придерживается цветовой гаммы, характерной для банкнот образца 1997 года, чтобы пользователям было проще распознавать номиналы.

Новая банкнота будет посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу и его центру — Пятигорску. Еще в 2022 году рабочая группа региона сформировала предварительный перечень достопримечательностей, которые могут быть изображены на купюре.

Белов отметил, что в конце сентября состоится заседание Консультативного совета, где определят окончательный список символов. Затем объекты будут вынесены на общественное онлайн-голосование.

Он добавил, что ЦБ взял паузу в разработке, чтобы завершить выпуск банкноты номиналом 1000 рублей, и теперь процесс по новой купюре возобновлен.

